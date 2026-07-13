Στη σύλληψη ενός 19χρονου από την Αίγυπτο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 14χρονη, το βράδυ της Κυριακής, στις γυναικείες τουαλέτες γνωστού εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:30, όταν ο νεαρός φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη μέσα στις τουαλέτες και να της επιτέθηκε.

Η 14χρονη αντέδρασε άμεσα, άρχισε να φωνάζει, απώθησε τον 19χρονο και κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας από τον χώρο.

Αμέσως μετά βγήκε από το εμπορικό κέντρο και κατήγγειλε το περιστατικό στους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία έξω από το συγκρότημα.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις, εντοπίζοντας λίγο αργότερα τον 19χρονο, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να κρυφτεί στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης. Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται τόσο στην ψύχραιμη αντίδραση της 14χρονης, η οποία κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα, όσο και στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο και οδήγησε στη γρήγορη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Πηγή: skai.gr

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