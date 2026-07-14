Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έκρινε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μετατρέπονταν σε «πειρατές» αν προχωρούσαν στην επιβολή φόρου στα πλοία τα οποία διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».

«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.

«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.