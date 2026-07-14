Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 45 λεπτά, η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 11:15 το πρωί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.
Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
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