«Παγίδα θανάτου» αποτέλεσε για τους ανυποψίαστους θαμώνες του η πυρκαγιά σε μπαρ στη Μπανγκόκ, με απολογισμό τουλάχιστον 27 νεκρούς και 63 τραυματίες μεταξύ αυτών 22 ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, έναν δημοφιλή χώρο διασκέδασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, οι πόρτες ήταν κλειδωμένες (επειδή «οι πελάτες μπορούσαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν»), ενώ ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που μέσα στο χάος που επικράτησε προκάλεσε περισσότερα, θύματα, καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τίποτα.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, πολλοί πανικόβλητοι θαμώνες κρύφτηκαν στις τουαλέτες, όπου παγιδεύτηκαν.

Minha solidariedade a Tailândia, fiquem em segurança todos vítimas do incêndio em um restaurante em Bangkok



ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ด้วยครับ/ค่ะ #ไฟไหม้โรงเบียร์ pic.twitter.com/4PvRn8G0HB — gutaafayoko (@gutaafayok76253) July 12, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

A tragic incident occurred late at night on July 12, 2026, in Bangkok.



A massive fire broke out at the Lat Phrao Beer Hall, a restaurant and entertainment venue in the Chatuchak district.

Preliminary reports indicate that at least 25–29 people were killed. The victims are a mix… pic.twitter.com/fEk9Utlpfh — T_CAS videos (@tecas2000) July 12, 2026

⚠️ GRAPHIC ⚠️

🇹🇭 A deadly fire 🔥 at Rong Beer Na Lat Phrao restaurant in #Bangkok's Chatuchak district, killed at least 27 as per local media.



🔥 Horrific video footage showed an intense blaze in the building as people tried to flee in panic as their clothes caught fire.



Many… pic.twitter.com/MQFpng8aj7 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 12, 2026

Πηγή: skai.gr

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