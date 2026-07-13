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«Παγίδα θανάτου» το μπαρ στη Μπανγκόκ με δεκάδες νεκρούς - Καταγγελίες για κλειδωμένες πόρτες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης στην περιοχή

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Μπανγκόκ

«Παγίδα θανάτου» αποτέλεσε για τους ανυποψίαστους θαμώνες του η πυρκαγιά σε μπαρ στη Μπανγκόκ, με απολογισμό τουλάχιστον 27 νεκρούς και 63 τραυματίες μεταξύ αυτών 22 ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, έναν δημοφιλή χώρο διασκέδασης στην περιοχή. 

Φωτιά

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, οι πόρτες ήταν κλειδωμένες (επειδή «οι πελάτες μπορούσαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν»), ενώ ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που μέσα στο χάος που επικράτησε προκάλεσε περισσότερα, θύματα, καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. 

Φωτιά

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, πολλοί πανικόβλητοι θαμώνες κρύφτηκαν στις τουαλέτες, όπου παγιδεύτηκαν. 

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μπανγκόνγκ

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μπανγκόκ Ταϊβάν Φωτιά Πυρκαγιά
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