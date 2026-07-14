Ταϊλάνδη: Έρευνα για αμέλεια μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανγκόκ – Τουλάχιστον 30 οι νεκροί

Οι αρχές της Ταϊλάνδης διερευνούν το ενδεχόμενο η αμέλεια και οι σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας να συνέβαλαν στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής σε μπαρ της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και περισσότεροι από 70 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη σκηνή, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστική μονάδα, ενώ εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα λόγω της εκτεταμένης χρήσης εύφλεκτων διακοσμητικών υλικών. Ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Κιτιράτ Φανπέτ, έκανε λόγο για «έλλειψη προσοχής και αδιαφορία για την ασφάλεια των θαμώνων».

Στις τουαλέτες εντοπίστηκαν πολλά από τα θύματα

Οι διασώστες εντόπισαν πολλά από τα θύματα στις τουαλέτες, στο πίσω μέρος του καταστήματος, όπου εκτιμάται ότι είχαν καταφύγει προσπαθώντας να διαφύγουν από τις φλόγες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, η έξοδος που βρισκόταν κοντά στις τουαλέτες ήταν κλειδωμένη, ενώ οι δύο κύριες είσοδοι ήταν εν μέρει αποκλεισμένες από έπιπλα και άλλα αντικείμενα.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχαν ταυτοποιηθεί 27 από τα θύματα, ενώ 24 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μαρτυρίες επιζώντων και επισκεπτών του καταστήματος ενισχύουν τις υποψίες για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας. Όπως ανέφερε η Φατσαρά Καμλόετ, που είχε επισκεφθεί το μπαρ τον Μάιο, ο χώρος ήταν ιδιαίτερα σκοτεινός, οι έξοδοι δεν είχαν επαρκή σήμανση και η πρόσβαση στις τουαλέτες γινόταν μέσω ενός δαιδαλώδους διαδρόμου.

Η ειδικός σε θέματα πυρασφάλειας, Μπουσακόρν Σαενσούκ, η οποία συμμετείχε στην αυτοψία, δήλωσε ότι οι πελάτες κινήθηκαν ενστικτωδώς προς το πίσω μέρος του καταστήματος για να σωθούν, όμως δεν κατάφεραν να βρουν διέξοδο. Όπως σημείωσε, εάν οι φωτεινές πινακίδες εξόδου λειτουργούσαν, οι εγκλωβισμένοι θα μπορούσαν να αντιληφθούν ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ενδεχομένως να την ανοίξουν εγκαίρως.

Τα εύφλεκτα υλικά και η γρήγορη επέκταση της φωτιάς

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η σκηνή ήταν διακοσμημένη με ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά λουλούδια, ενώ στην οροφή είχε τοποθετηθεί αφρώδες υλικό, ιδιαίτερα εύφλεκτο. Επιζώντες περιέγραψαν ότι η σκηνή τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους και δύο μέλη του ταϊλανδέζικου συγκροτήματος Thotsakan, το οποίο εμφανιζόταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα.

Ο καθηγητής Δομοστατικής Ουόρσακ Κανοκ Νουκουλτσάι εκτίμησε ότι πολλοί από τους νεκρούς υπέκυψαν στην εισπνοή τοξικών καπνών πριν ακόμη υποστούν εγκαύματα. Όπως εξήγησε, η καύση των εύφλεκτων υλικών παρήγαγε μονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυάνιο, δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα αέρια που προκαλούν ταχύτατα ασφυξία.

Οι δημοτικές αρχές της Μπανγκόκ επιβεβαίωσαν ότι το κατάστημα λειτουργούσε με άδεια «εστιατορίου με ζωντανή μουσική» και όχι ως χώρος διασκέδασης, γεγονός που σήμαινε ότι δεν υποχρεωνόταν να χρησιμοποιεί μη εύφλεκτα υλικά για τη διακόσμησή του. Μετά την τραγωδία, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το PBS Thai, ο ιδιοκτήτης του μπαρ είχε στο παρελθόν στην κατοχή του ακόμη ένα κατάστημα στην επαρχία Γιασοτόν, το οποίο είχε επίσης καταστραφεί από πυρκαγιά το 2019. Στην προηγούμενη εκείνη περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Πηγή: skai.gr

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