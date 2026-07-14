Έσπασε την Τρίτη τη σιωπή του για φερόμενους δεσμούς με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά όλους τους εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς που προωθούν οι New York Times», αναφέρει το γραφείο του Αχμαντινετζάντ.

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Το δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times ισχυριζόταν ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών επιχείρησε να τον στρατολογήσει και ότι βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Αχμαντινετζάντ κατηγόρησε την εφημερίδα ότι δημοσίευσε κατασκευασμένα ρεπορτάζ για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τροφοδοτήσει εσωτερικές διαιρέσεις στο Ιράν.

Το γραφείο του πρώην προέδρου αρνήθηκε επίσης ότι ο Αχμαντινετζάντ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός ήταν κατασκευασμένος για να υποστηρίξει αυτό που χαρακτήρισε ως «παράλογους» ισχυρισμούς της εφημερίδας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013, παρευρέθηκε στην κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ένα πολυετές σχέδιο του Ισραήλ για την επαναφορά του πρώην προέδρου του Ιράν στην ηγεσία της χώρας, παρουσίασαν οι NYT, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η επιχείρηση του Ισραήλ «Βρυχώμενος Λέων» είχε ως στόχο να αξιοποιήσει τον πρώην Ιρανό πρόεδρο ως πιθανό πολιτικό διάδοχο, σε περίπτωση αποδυνάμωσης ή ανατροπής του σημερινού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Η προσπάθεια μάλιστα, φέρεται να περιλάμβανε επαφές με ισραηλινούς αξιωματούχους και να κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Κατά τις ίδιες αναφορές, ισραηλινή επιχείρηση φέρεται να στόχευσε τους άνδρες ασφαλείας που προστάτευαν τον Αχμαντινετζάντ, επιτρέποντας την απομάκρυνσή του από το καθεστώς περιορισμού. Ο πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, σε ασφαλή τοποθεσία από την οποία όμως στη συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς φέρεται να απογοητεύτηκε από την πορεία του σχεδίου και τις προοπτικές επιστροφής του στην εξουσία.

Πηγή: skai.gr

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