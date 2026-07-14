Περίπου 120 πρόωρες γεννήσεις κάθε χρόνο στη Νέα Ζηλανδία πιθανόν να προκαλούνται από την έκθεση σε πόσιμο νερό μολυσμένο με νιτρικό άλας από τoν γεωργικό τομέα, σύμφωνα με μια νέα εθνική μελέτη.

Ερευνητές στα πανεπιστήμια Canterbury, Otago και Massey βρήκαν μια «σημαντική» σύνδεση ανάμεσα στο μολυσμένο με νιτρικό άλας νερό και στις πρόωρες γεννήσεις, ακόμη και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το νομικό όριο που ισχύει στη χώρα για ποσότητες νιτρικού άλατος στο νερό και ανέρχεται σε 11,3 μιλιγκράμ ανά λίτρο.

Ο κίνδυνος επίσης φάνηκε να αυξάνεται καθώς αυξανόταν και η συγκέντρωση νιτρικού άλατος, όπως τονίζεται.

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο στη Νέα Ζηλανδία, όπου η γεωργία παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία και το νιτρικό άλας συγκαταλέγεται στους πιο κοινούς επιμολυντές στο πόσιμο νερό.

Η γαλακτοβιομηχανία είναι ο εξαγωγέας με τα μεγαλύτερα κέρδη στη χώρα και αναμένεται να φέρει στη χώρα ποσό ρεκόρ 16,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον χρόνο που έληξε τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Η μόλυνση από το νιτρικό άλας αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στη χρήση λιπασμάτων και στη διαρροή κοπριάς του ζωικού κεφαλαίου.

Η περιβαλλοντική οργάνωση⁠ Greenpeace δήλωσε ότι εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως η Fonterra, θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες.

«Πρέπει να σταματήσουμε τη μόλυνση από το νιτρικό άλας από την πηγή. Αυτό σημαίνει να ρυθμίσουμε την εντατική κτηνοτροφία γαλακτοπαραγωγής και να περιορίσουμε την ποσότητα του συνθετικού αζωτούχου λιπάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ακτιβιστής Γουίλ Άπελμπι.

Η Fonterra απηύθυνε αίτημα για σχολιασμό στον φορέα της βιομηχανίας DairyNZ, ο οποίος δήλωσε ότι τα ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια υγεία και τα πρότυπα πόσιμου νερού αποτελούν θέματα που αφορούν τις υγειονομικές και ρυθμιστικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων.

Το υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών της Νέας Ζηλανδίας δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Η μελέτη, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research τον Σεπτέμβριο, ανέλυσε περισσότερες από 735.000 γεννήσεις μεταξύ 2008 και 2021.

Οι συγγραφείς της δήλωσαν ότι η έρευνά τους βρήκε σχέση σε όλες τις κατηγορίες πρόωρων γεννήσεων και προγεννητικής έκθεσης σε νιτρικά άλατα.

Όταν η μελέτη υπέθεσε αιτιώδη σχέση, διαπίστωσε ότι η έκθεση σε νιτρικά άλατα θα μπορούσε να ευθύνεται για 120 πρόωρες γεννήσεις ετησίως ή το 4% των κυήσεων που έληξαν μεταξύ 20 και 37 εβδομάδων.

Πηγή: skai.gr

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