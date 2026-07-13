Μακρόν: Η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει το σύστημα αεράμυνας SAMP/T και 16 Rafale

Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία, με το Κίεβο να ενισχύει σημαντικά τόσο την αεράμυνά του όσο και την πολεμική του αεροπορία.

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029.

Παράλληλα, η Γαλλία θα παραχωρήσει άδειες παραγωγής για σειρά αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς SCALP.



Πηγή: skai.gr

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