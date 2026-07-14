Την πλήρη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογικούς τομείς για έως 45 φοιτητές ετησίως σε επιλεγμένα προγράμματα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, ανακοίνωσε η COSMOTE TELEKOM. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης που μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά και υπεύθυνα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην ψηφιακή πρόοδο της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και της χώρας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, δημιουργούμε και αναπτυσσόμαστε και διαμορφώνει ήδη το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αξιοποίησή της, προϋποθέτει ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση, δημιουργικότητα και αίσθημα ευθύνης. Στην COSMOTE TELEKOM επενδύουμε σταθερά στις ψηφιακές δεξιότητες και στη νέα γενιά επιστημόνων, γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση είναι η βάση της καινοτομίας και της προόδου. Με την πλήρη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στηρίζουμε έμπρακτα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, ενδυναμώνουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής προς όφελος όλων.», δήλωσε ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Η στήριξη μεταπτυχιακών σπουδών στην Tεχνητή Nοημοσύνη εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της COSMOTE TELEKOM για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια

Η COSMOTE TELEKOM συνεργάζεται με 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στηρίζοντας τις σπουδές έως 45 φοιτητών ετησίως σε 9 μεταπτυχιακά προγράμματα:

Τεχνητή Νοημοσύνη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Τεχνητή Νοημοσύνη και Σύγχρονα Δίκτυα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙ και Data Science στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Ανάπτυξης Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εφαρμογές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής απευθείας στα 9 συνεργαζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, βάσει της διαδικασίας τους. Στη συνέχεια, έως πέντε υποψήφιοι από κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με το ισχυρότερο προφίλ βάσει των καθορισμένων κριτηρίων επιλογής, θα μπορούν να λάβουν πλήρη χρηματοδότηση διδάκτρων φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 από την COSMOTE TELEKOM.

Παράλληλα, οι φοιτητές στα μεταπτυχιακά προγράμματα που υποστηρίζει η COSMOTE TELEKOM θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου ΟΤΕ, να έρθουν σε επαφή με στελέχη της εταιρείας και να αποκτήσουν εμπειρία από την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Επιπλέον, θα επωφεληθούν από ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και δικτύωσης, καθώς και από πρόσθετες τεχνολογικές παροχές, που ενισχύουν τη μαθησιακή και επαγγελματική τους πορεία.



Πηγή: skai.gr

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