ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τους ισχυρισμούς Ντίλιαν ότι πούλησε το Predator στο ελληνικό κράτος

Παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης ζητούν με ανακοινώσεις τους ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά τους ισχυρισμούς του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν πως πούλησε νόμιμα το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρία Κεσσέ, ο Ταλ Ντίλιαν στράφηκε δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο δικαστικό έγγραφο ο Ντίλιαν δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα και υποστηρίζει ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη, σημειώνει ο κ. Κεσσές στην ίδια ανάρτηση.

Μετά την εξέλιξη αυτή το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Λίγα 24ωρα μετά την κυνική παραδοχή του πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι "έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό", αποκαλύπτεται ότι ο Ισραηλινός απόστρατος Ταλ Ντίλιαν σε δικόγραφο για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον θύματος του predator, αναφέρει ότι η πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού στις ελληνικές αρχές είναι νόμιμη.

Αφήνει δηλαδή ευθέως να εννοηθεί ότι το πούλησε στις ελληνικές κρατικές αρχές και δεν εμπλέκεται στην όποια χρήση του. Είναι προφανές ότι θα κληθεί να αποδείξει στο δικαστήριο τον ισχυρισμό του. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να παρέμβει. Να ζητήσει δικαστική συνδρομή και να λάβει τα έγγραφα, που επικαλείται ο κ. Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης. Να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει».

Και επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Σε μια ευνομούμενη κοινωνία απαιτείται φως, έρευνα και αλήθεια, όταν το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή του σκανδάλου παράνομης παρακολούθησης της μισής κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων δηλώνοντας ότι θυσιάστηκε για να μην τον εμπλέξει ή ένας πολίτης τρίτης χώρας εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ντίλιαν πρέπει να κληθεί άμεσα να δώσει πλήρεις εξηγήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του αναφέρει σε ανακοίνωση: «Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Ταλ Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ, αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών. Ο ιδρυτής της Intellexa αναφέρει ρητά στην αγωγή πως ο ίδιος πούλησε το Predator στο ελληνικό κράτος, και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως νόμιμες.

» Η εξέλιξη αυτή καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί 'υπόθεσης ιδιωτών'. Είναι αυτονόητο πως η ελληνική Δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ο Ταλ Ντίλιαν πρέπει να κληθεί άμεσα να δώσει πλήρεις εξηγήσεις ως προς την πώληση και τη χρήση του Predator. Το Kράτος Δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο».

Τι αναφέρει το δικαστικό έγγραφο, σύμφωνα με τον δικηγόρο θυμάτων

Ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία.

Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις.

Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Η αγωγή αυτή και ιδίως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατατεθούν εκ μέρους μου άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα.

Ο κ. Μπακέλας είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο.

Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση της χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μία ιδιωτική αντιδικία. Αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα. Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία».

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.



📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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