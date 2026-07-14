Marfin: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι - Στη βρετανική δικαιοσύνη η 46χρονη

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα, Τρίτη, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, προκειμένου να απολογηθούν. Παράλληλα, και η 46χρονη που συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης θα βρεθεί ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις ελληνικές αρχές και η γυναίκα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της.

Η 46χρονη επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ωστόσο, η ίδια εντοπίστηκε χτες και συνελήφθη.

Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδων των πέντε που εμπλέκονται στη φονική εμπρηστική επίθεση, βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων, 16 χρόνια μετά.

Η έρευνα στηρίχθηκε στη σύγκριση των προαναφερθέντων δύο διαφορετικών φωτογραφικών αρχείων. Το πρώτο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε έξι από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών υπαλλήλων.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας και αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες του οι ύποπτοι εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο διωκόμενους, ηλικίας 42 ετών, είναι το άτομο με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτοποίησή του δεν βασίζεται μόνο στον σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά κυρίως σε επίκτητα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να έφερε, όπως οι σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες, δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και σε εκείνες από την ημέρα των επεισοδίων.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας ψηλός άνδρας με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά μυωπίας. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως σε ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στην τσάντα του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια τσάντα με τη χαρακτηριστική ζωγραφιά εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων.

Για την 46χρονη, τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία είναι πιο περιορισμένα, καθώς η αναγνώριση βασίζεται στον σωματότυπο και τα μαλλιά της και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όσον αφορά τον ψηλό άνδρα που αναφέρεται στη δικογραφία ως «ύποπτος Νο 8», υπάρχει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, στοιχείο που δεν προκύπτει για τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών υποστηρίζουν ότι η αστυνομία, στην έκθεσή της, προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων αλλά κινητών αντικειμένων. Για την 46χρονη επισημαίνουν, επίσης, ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία δεν είχε προχωρήσει στην ταυτοποίησή της κατά την έρευνα του 2020.

Πηγή: skai.gr

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