Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες σήμερα, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οργανώθηκαν στην Κένυα, κυρίως στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, όπου οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συγκρούονταν επί πολλές ώρες με τους συγκεντρωμένους νεαρούς, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την αιματηρή καταστολή του πρωτοφανούς κινήματος των πολιτών, σύμφωνα με τον τοπικό βραχίονα της Διεθνούς Αμνηστίας.

«16 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί», δήλωσε στο Reuters ο εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας Κένυας, Ιρούνγκου Χόουτον, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από την εποπτική αρχή και τη χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας.

«Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από αστυνομικούς», δήλωσε ο Χόουτον, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον πέντε από τα θύματα είχαν πυροβοληθεί.

Τουλάχιστον 400 είναι οι τραυματίες στο Ναϊρόμπι, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο μιας υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. «Οι 67 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο εθνικό νοσοκομείο Κενιάτα», είπε αυτή η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και ορισμένοι που πιστεύεται ότι φέρουν τραύματα από σφαίρες, πρόσθεσε.

Στις 25 Ιουνίου 2024, η κατάληψη του κοινοβουλίου από διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο και την απόσυρση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό, σηματοδότησε το αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι και τον Ιούλιο. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα, χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νεαροί άνδρες, κατέβηκαν και πάλι στους δρόμους του Ναϊρόμπι, της Μομπάσα και άλλων πόλεων. Ακτιβιστές και συγγενείς των θυμάτων της περσινής καταστολής είχαν ζητήσει να οργανωθούν ειρηνικές συγκεντρώσεις, άλλοι όμως προέτρεπαν «να καταληφθεί το προεδρικό μέγαρο».

Στο Ναϊρόμπι πολλά σχολεία και καταστήματα έκλεισαν καθώς εκφράζονταν φόβοι για επεισόδια. Το πρωί η κατάσταση ήταν ήρεμη, όμως λίγο αργότερα ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες στους αστυνομικούς που απάντησαν με δακρυγόνα και με νερό υπό πίεση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν τουλάχιστον μία τραυματισμένη αστυνομικό και πολλούς διαδηλωτές. Ασθενοφόρα πηγαινοέρχονταν στην περιοχή, με τις σειρήνες τους αναμμένες.

Η φοιτήτρια Φλοράνς Ατσαλά είπε ότι η «νέα γενιά» είναι αποφασισμένη. «Το σύστημα είναι διεφθαρμένο, είναι κακοποιό και θέλουμε την πλήρη αναδιοργάνωσή του», είπε.

Αργά το απόγευμα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πλάνα στα οποία μεγάλος αριθμός διαδηλωτών προσπαθούσε να φτάσει στο κέντρο της πόλης, αλλά η αστυνομία απέκλειε την πρόσβαση.

Περίπου εκατό χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες και άλλοι 8 τραυματίστηκαν στην περιοχή του Ματούου.

Μετά το μεσημέρι, η Αρχή Επικοινωνιών, με επιστολή της, απαγόρευσε στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν απευθείας εικόνες από τις διαδηλώσεις. Η απαγόρευση δεν φαίνεται να τηρήθηκε, αφού τα περισσότερα μέσα συνέχισαν τη μετάδοση. Η Φέιτ Οντιάμπο, δικηγόρος και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της Κένυας, χαρακτήρισε «απολύτως άκυρη» αυτήν την ανακοίνωση.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε εξάλλου το απόγευμα ότι παρατήρησε περιορισμούς στη λειτουργία της πλατφόρμας Telegram.

Στην πρωτεύουσα, πολλοί διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ρούτο και κρατούσαν σημαίες και πορτρέτα των θυμάτων. Ορισμένοι άφησαν λουλούδια έξω από τη Βουλή.

Η οργή κατά της αστυνομικής βίας κορυφώθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν πέθανε σε ένα αστυνομικό τμήμα ο Άλμπερτ Οτζουάνγκ, ένας εκπαιδευτικός 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη επειδή άσκησε κριτική σε έναν υψηλόβαθμο αστυνομικό. Οι αστυνομία αρχικά προσπάθησε να παρουσιάσει τον θάνατό του ως αυτοκτονία.

Με αφορμή τον θάνατό του οργανώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες διαδηλώσεις, μερικών εκατοντάδων ανθρώπων, οι οποίες οδήγησαν σε νέες βιαιοπραγίες. Σε μια συγκέντρωση στο Ναϊρόμπι στις 17 Ιουνίου ένοπλοι «χούλιγκαν» που συνεργάζονταν με την αστυνομία επιτέθηκαν σε διαδηλωτές. Ένας αστυνομικός πυροβόλησε έναν πλανόδιο πωλητή και το βιντεοσκοπημένο πλάνο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας νέα οργή.

Ο Ουίλιαμ Ρούτο υποσχέθηκε στους αστυνομικούς ότι η κυβέρνησή του θα τους στηρίξει.

Ο πρόεδρος, η δημοτικότητα του οποίου φθίνει, απέφυγε να προχωρήσει σε αύξηση των φόρων στον φετινό προϋπολογισμό, για να αποφύγει νέες ταραχές.

Το 2024 περισσότεροι από 80 άνθρωποι απήχθησαν –ορισμένοι πολλούς μήνες μετά τις διαδηλώσεις– και κάποιοι αγνοούνται μέχρι και σήμερα.

Οι νέοι ζητούν επίσης τις θέσεις εργασίας που τους είχε υποσχεθεί ο Ρούτο κατά την προεκλογική εκστρατεία του. «Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εδώ (…) έχουν πτυχία. Αλλά δεν έχουν δουλειά. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτήν την κυβέρνηση», είπε ο Σαμψών Ουατένγκε Νιονγκέσα, ένας φοιτητής 31 ετών.

