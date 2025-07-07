Ρωσία: Κατέλαβε για πρώτη φορά ένα χωριό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε μια κοινότητα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία από το Κίεβο, θα πρόκειται για μια νέα, συμβολική ήττα για τις ουκρανικές δυνάμεις, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Throughout the night and into the morning, emergency rescue operations have been underway in the Donetsk and Dnipro regions. In Kharkiv, rubble is being cleared after a strike on apartment buildings. 27 people were injured, including three children. The youngest, a girl, is just… pic.twitter.com/5lhcjl75XX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2025

Την περασμένη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε και πάλι περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν.

«Η κοινότητα Ντατσνόιε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, απελευθερώθηκε» ανακοίνωσε ο ρωσικός στρατός που από τις αρχές Ιουνίου έχει εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν την περιοχή της Ουκρανίας. Έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει στρατιώτες σε αυτό το χωριό που απέχει 70 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ντονέτσκ, η οποία ελέγχεται από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία δεν έχει αντιδράσει προς το παρόν σε αυτήν την ανακοίνωση. Νωρίτερα, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων διαβεβαίωνε ότι οι ρωσικές επιθέσεις «απωθήθηκαν» την Κυριακή «στα περίχωρα» του Ντατσνόιε. Χθες, μια ουκρανική μονάδα που μάχεται σε αυτόν τον τομέα ανέφερε ότι «ελέγχει» το χωριό και έκανε λόγο για «ψευδείς πληροφορίες» από τη Μόσχα. Σε ένα δικό της βίντεο φαίνεται η ουκρανική σημαία να κυματίζει σε ένα κτίριο του Ντατσνόιε.

«Είμαστε εκεί και είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων. Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα μέτρο από τα εδάφη μας χωρίς να αγωνιστούμε», πρόσθεσε.

Μια ενδεχόμενη προώθηση του ρωσικού στρατού στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν στρατηγικής σημασίας, εν μέσω των διπλωματικών συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ολεξέι Κοπίτκο, πρώην σύμβουλος στο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη» ώστε να περιοριστούν τα ουκρανικά πλήγματα στα σύνορά της αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος εντός της χώρας. Υποστήριξε όμως ότι οι Ρώσοι «δεν έχουν και δεν θα έχουν τους αναγκαίους πόρους για να προχωρήσουν γρήγορα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

