Κεντάκι: Ληστής σκώτωσε δύο υπαλλήλους σε τράπεζα και αναζητείται

Δύο τραπεζικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ληστείας στην πολιτεία του Κεντάκι στις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ένας άνδρας που φορούσε γκρι-λευκό φούτερ με κουκούλα, γάντια και μάσκα εισέβαλε σε υποκατάστημα της τράπεζας U.S. Bank στην πόλη Μπερέα και πυροβόλησε έναν άνδρα και μία γυναίκα υπάλληλο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτειακής Αστυνομίας του Κεντάκι, τροχονόμο Σκότι Πένινγκτον.

«Ήταν άνθρωποι της κοινότητάς μας και δεν είναι πλέον μαζί μας», δήλωσε ο Πένινγκτον στους δημοσιογράφους. «Έχουμε κάποιες ενδείξεις και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οδηγήσουμε αυτό το κακό άτομο στη δικαιοσύνη».

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες από πόρτα σε πόρτα αναζητώντας πληροφορίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ χρησιμοποιούν ελικόπτερα, drones και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τοπικές και πολιτειακές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν ο ύποπτος διέφυγε με όχημα, πεζός ή αν τον παρέλαβε κάποιος συνεργός. Επίσης, δεν διευκρινίστηκε αν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από την τράπεζα.

Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάλεσε το κοινό να επικοινωνήσει με τις αρχές σε περίπτωση που τον αναγνωρίζει ή διαθέτει σχετικές πληροφορίες. «Αν δείτε κάτι περίεργο ή αν αισθανθείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, ακόμη και αν τα σκυλιά σας συμπεριφέρονται ασυνήθιστα, καλέστε μας», είπε ο Πένινγκτον, προτρέποντας τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση, να έχουν αναμμένα τα φώτα στις εισόδους των σπιτιών τους και τα κινητά τους φορτισμένα.

Σχολεία της περιοχής τέθηκαν προσωρινά σε καθεστώς lockdown μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια, ενώ οι μαθητές δεν επιτρεπόταν να επιστρέψουν με λεωφορεία και έπρεπε να τους παραλάβουν οι γονείς τους.

Η U.S. Bank ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές και δεσμεύτηκε να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και τους συναδέλφους τους.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή δύο εργαζομένων μας στο υποκατάστημα της Μπερέα στο Κεντάκι», ανέφερε η εταιρεία. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την κοινότητα».

Η Μπερέα βρίσκεται περίπου 58 χιλιόμετρα νότια της πόλης Λέξινγκτον.

Πηγή: skai.gr

