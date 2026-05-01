Reuters: Η Συρία εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο, παρά τη στροφή προς τη Δύση

Η Ρωσία έχει αναδειχθεί στον βασικό προμηθευτή πετρελαίου της Συρίας, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, παρά τη στροφή της νέας κυβέρνησης προς τη Δύση και τη δυσπιστία απέναντι στη Μόσχα ,λόγω της στήριξής της στον έκπτωτο ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Οι αποστολές πετρελαίου από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 75% φέτος, φτάνοντας περίπου τα 60.000 βαρέλια ημερησίως, βάσει υπολογισμών του Reuters από επίσημες ανακοινώσεις και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Αν και οι ποσότητες αυτές αποτελούν μικρό μέρος των συνολικών ρωσικών εξαγωγών, για τη Συρία είναι καθοριστικές, καθώς η εγχώρια παραγωγή παραμένει πολύ χαμηλότερη από τη ζήτηση.

Μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, η Ρωσία αντικατέστησε το Ιράν ως κύριος προμηθευτής αργού πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τα περιορισμένα περιθώρια επιλογών της Δαμασκού. Παρά την άρση κυρώσεων από ΗΠΑ και Ευρώπη, η συριακή οικονομία παραμένει αποκομμένη από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναλυτές και Σύροι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η συνεργασία αυτή είναι αποτέλεσμα οικονομικής ανάγκης, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει την επιρροή της Μόσχας, η οποία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Ωστόσο, η σχέση αυτή ενέχει κινδύνους για τις σχέσεις της Συρίας με τη Δύση, ενώ θα μπορούσε να την εκθέσει ξανά σε κυρώσεις. Η Δαμασκός επιχειρεί να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, ενώ περιορισμοί όπως η χαμηλή αγοραστική δύναμη και το μικρό μέγεθος της αγοράς δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε μεγάλους παραγωγούς.

Το 2025, η Ρωσία προμήθευσε τη Συρία με 16,8 εκατ. βαρέλια μέσω 19 φορτίων, ενώ φέτος οι ροές αυξήθηκαν περαιτέρω. Η εγχώρια παραγωγή παραμένει περίπου στα 35.000 βαρέλια ημερησίως, πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα των 350.000, την ώρα που οι ανάγκες φτάνουν έως και τα 150.000 βαρέλια ημερησίως. Σημαντικό μέρος του πετρελαίου μεταφέρεται μέσω δεξαμενόπλοιων υπό καθεστώς κυρώσεων, με συχνές μεταφορές από πλοίο σε πλοίο στη Μεσόγειο, πρακτική που χρησιμοποιείται για την απόκρυψη της προέλευσης του φορτίου.

Παρά τις προσπάθειες επανένταξης στο διεθνές οικονομικό σύστημα, η Συρία παραμένει εξαρτημένη από δίκτυα υψηλού ρίσκου, γεγονός που ενδέχεται να πλήξει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Το ερώτημα, όπως σημειώνουν αναλυτές, δεν είναι μόνο ποιος προμηθεύει το πετρέλαιο, αλλά και ποιοι επωφελούνται τελικά από αυτό το περίπλοκο και αδιαφανές δίκτυο συναλλαγών.

Πηγή: skai.gr

