Ένας φοιτητής σκοτώθηκε και μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμούς κοντά σε φοιτητική εστία στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι την Τρίτη, ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η φοιτήτρια Whitney M. Young Jr. Hall, η οποία πυροβολήθηκε κοντά στην εστία, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αλλά σταθερή, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις οικογένειες και τους παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη», ανέφερε το Πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι διατίθενται υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 15:30 της Τρίτης (τοπική ώρα).

Η αστυνομία του Φράνκφορτ, της πρωτεύουσας της πολιτείας, δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται «ένας δράστης» και ότι η πανεπιστημιούπολη έχει τεθεί σε καραντίνα.

Το γραφείο του κυβερνήτη επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πυροβολισμός.

«Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ σε μια ανάρτηση στο X. «Οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους επηρεάστηκαν».

Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι είναι ένα ιστορικό δημόσιο πανεπιστήμιο με περίπου 2.200 (κυρίως μαύρους) φοιτητές, το οποίο ιδρύθηκε το 1886.

Βρίσκεται περίπου 3,2 χιλιόμετρα ανατολικά του κτιρίου του Καπιτωλίου.

