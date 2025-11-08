Καθώς ο συναγερμός πτήσης ήχησε στο πιλοτήριο, οι τρεις πιλότοι της UPS προσπάθησαν να ελέγξουν το αεροσκάφος που συνετρίβη αυτή την εβδομάδα στο Λούισβιλ του Κεντάκι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 άτομα, δήλωσε την Παρασκευή το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

Ενώ η πτήση 2976 της UPS ξεκίνησε χωρίς απρόοπτα, ένα επαναλαμβανόμενο κουδούνισμα καταγράφηκε στον καταγραφέα φωνής στο πιλοτήριο του αεροσκάφους μόλις 37 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα έδωσε εντολή για ώθηση απογείωσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους το μέλος του NTSB, Τοντ Ίνμαν.

Το κουδούνι ηχούσε μέχρι το τέλος της ηχογράφησης 25 δευτερόλεπτα αργότερα, κάτι που ο Ίνμαν πιστεύει ότι σηματοδοτεί τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες για να ελέγξει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή», δήλωσε ο Ίνμαν.

30,5 μέτρα πάνω από το εδάφος

Η ανεξάρτητη υπηρεσία ασφαλείας των ΗΠΑ ηγείται της έρευνας για τη συντριβή του 34χρονου αεροσκάφους MD-11 στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ. Το αεροπλάνο έφτασε περίπου 30,5 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους προτού τυλιχθεί στις φλόγες πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Ένας από τους τρεις κινητήρες του αεροπλάνου αποκολλήθηκε από την αριστερή πτέρυγα καθώς αυτό κυλούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου. Το μεγαλύτερο μέρος του αριστερού πυλώνα του κινητήρα, ενός δομικού στοιχείου που συνδέει τον κινητήρα του αεροσκάφους με την πτέρυγα ή την άτρακτο, ήταν ακόμα συνδεδεμένο με τον αριστερό κινητήρα όταν αυτός αποκολλήθηκε από την πτέρυγα, είπε ο Ίνμαν.

«Κατά την πρόσκρουσή του στο έδαφος προκλήθηκαν ζημιές τόσο στο αεροσκάφος, όσο και σε δύο επιχειρήσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται τώρα κυρίως στα συντρίμμια από τον κινητήρα, τα οποία βρέθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Οι ερευνητές διερευνούν επίσης το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου έξι εβδομάδων αυτό το φθινόπωρο, όταν υποβλήθηκε σε «βαριά» συντήρηση σε εγκαταστάσεις επισκευής στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Δύο ώρες και τέσσερα λεπτά -ψηφιακά ηχογραφημένου- ήχου καλής ποιότητας περιείχε ο καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου, δήλωσε το μέλος του NTSB. Το υλικό θα δημοσιοποιηθεί σε μερικούς μήνες. Μια προκαταρκτική έκθεση για τις συνθήκες, τις αιτίες και τους -πιθανόν- πολλαπλούς παράγοντες που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους, αναμένεται σε περίπου 30 ημέρες μετά το συμβάν.

