Τεχεράνη: Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν σίγουρα δεν ήταν αυτοάμυνα

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταδικάσει τις ΗΠΑ για τον «επιθετικό» πόλεμο που διεξάγουν και να αμφισβητήσει την εκδοχή της Ουάσιγκτον ότι οι επιθέσεις της εναντίον του Ιράν αποτελούν περίπτωση «αυτοάμυνας».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπαγκάι επιδεικνύει ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που δικαιολογεί τον πόλεμο και στο οποίο αναφέρεται ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν σε αυτήν τη σύγκρουση μετά από αίτημα και για τη συλλογική αυτοάμυνα του ισραηλινού συμμάχου τους, καθώς και για την άσκηση του εγγενούς δικαιώματος αυτοάμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

«Αυτοάμυνα» από τι;» ρωτά ο Μπαγκάι.

«Υπήρξε κάποια «ένοπλη επίθεση» από το Ιράν που να δικαιολογεί την «αυτοάμυνα»; Σίγουρα όχι!».

«Άρα αυτό ΔΕΝ ήταν καθόλου «αυτοάμυνα» - ήταν μια πράξη ΕΠΙΘΕΣΗΣ εναντίον του ιρανικού έθνους».

'Self-defense' against what? Was there any 'armed attack' by Iran to justify 'self defense'?

Definitely not!

So this was absolutely NOT 'self-defense' — it was an act of AGGRESSION against the nation of Iran. pic.twitter.com/iPemdStD71 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 1, 2026

