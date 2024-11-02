Λονδίνο, Θανάσης Γκάβος

Η 44χρονη Κέμι Μπάντενοχ αναδείχθηκε νέα ηγέτιδα του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, κερδίζοντας τον ανθυποψήφιο Ρόμπερτ Τζένρικ με 53.806 έναντι 41.388 ψήφων (57%-43%) από τα μέλη του κόμματος.

Η τέως υπουργός Επιχειρήσεων, με καταγωγή από τη Νιγηρία, διαδέχεται τον Ρίσι Σούνακ ως ηγέτιδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται μεγάλου κόμματος στη χώρα.

Η κα Μπάντενοκ είναι εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις, με θέσεις υπέρ αυστηρής πολιτικής στη μετανάστευση και στα κρατικά επιδόματα.

Τα τελευταία λίγα χρόνια είδε τη δημοτικότητά της να αυξάνεται μεταξύ των ψηφοφόρων των Συντηρητικών λόγω της συχνά ωμής γλώσσας που χρησιμοποιεί και των σκληρών επιθέσεων εναντίον των Εργατικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.