O Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην προεδρία της Ρωσίας από το 2008 ως το 2012 προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν λάθος αν σκεφτούν ότι η Ρωσία δε θα προχωρήσει σε χρήση πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση, που απειληθεί η ύπαρξή της, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο RT ζήτησε από τις ΗΠΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων, προκειμένου να αποφευχθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι αναπληρωτής πρόεδρος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν επιθυμούν το Τρίτο Παγκόσμιο Πολεμο, αλλά για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι «οι Ρώσοι δεν θα περάσουν ποτέ μία καθορισμένη γραμμή αντίδρασης».

«Κάνουν λάθος», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο RT, προσθέτοντας ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι τωρινές πολιτικές ηγεσίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη στερούνται “της προνοητικότητας και του επιδέξιου νου” που είχε ο Χένρι Κίσινγκερ.

«Αν μιλάμε για την ύπαρξη του κράτους μας, όπως έχει επαναλάβει ο πρόεδρος της χώρας μας, αλλά κι εγώ ο ταπεινός υπηρέτης σας έχω δηλώσει, όπως κι άλλοι, φυσικά, εμείς δεν θα έχουμε απλά άλλη επιλογή», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται για δυόμισι χρόνια, εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη φάση του, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, ενώ η Δύση εξετάζει πως θα στηρίξει την Ουκρανία.

Η Ρωσία αφήνει να εννοηθεί εδώ κι εβδομάδες προς τη Δύση ότι θ’ αντιδράσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

