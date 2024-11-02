Την ελληνική ταυτότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αμφισβήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρατσιστικό σχόλιο που έκανε σε ομιλία του στο Μιλγουόκι, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον «The Greek Freak».

Μιλώντας στο Fisery Forum, έδρα των Milwaukee Bucks, όπου διεξήχθη πέρυσι το εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ έκανε μια σειρά από αμφιλεγόμενα και, σύμφωνα με πολλούς, ρατσιστικά σχόλια, στοχεύοντας ιδιαίτερα τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωσή του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου αρκετοί ομιλητές, ανάμεσά τους και ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ προέβησαν σε δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν από πολλούς στην αμερικανική τηλεόραση ως «ρατσιστικές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χίντσκλιφ σε ομιλία του είχε χαρακτηρίσει το Πουέρτο Ρίκο «νησί σκουπιδιών», προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα αρνητικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης τραγουδίστριας Jennifer Lopez.

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ συνέχισε τις παρατηρήσεις του αναφέροντας τον Αντετοκούνμπο, φαινομενικά αγνοώντας το ιστορικό του παίκτη. «Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης», σημείωσε ο Τραμπ πριν προσθέσει τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

«Συμφωνείτε; Και πείτε μου. Ποιος είναι ποιο Έλληνας, ο Έλληνας ή εγώ;», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;»

Καθώς δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το πλήθος, ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας «ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ.Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης. Λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί επίσης. Αλλά με τη βοήθειά σας θα νικήσουμε την Κάμαλα Χάρις και θα ξανακάνουμε μεγάλη την Αμερική».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε επίσης καυχηθεί για το «υπέροχο λευκό δέρμα του». Υποστήριξε ότι το δέρμα του δεν ήταν μαυρισμένο επειδή δεν είχε χρόνο για ηλιοθεραπεία λόγω των δεσμεύσεών του στην προεκλογική εκστρατεία πριν από τις εκλογές.

«Θα μπορούσα να κάθομαι στην παραλία με τα κύματα να χτυπούν το πρόσωπό μου. Αυτό το υπέροχο λευκό δέρμα μου θα ήταν ωραίο και μαυρισμένο. Έχω το πιο λευκό δέρμα γιατί δεν βρίσκω χρόνο για ηλιοθεραπεία. Αλλά έχω αυτό το όμορφο λευκό δέρμα. Και ξέρετε τι; Θα μπορούσε να είναι όμορφο, μαυρισμένο, όμορφο», είπε ο Τραμπ.

Αυτά τα σχόλια έρχονται αφού ο Τραμπ είχε προηγουμένως αμφισβητήσει εάν η Καμάλα Χάρις ήταν πραγματικά μαύρη τον Ιούλιο, λέγοντας ότι «έγινε μαύρη πρόσφατα».

Πηγή: skai.gr

