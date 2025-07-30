Σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή στις αναχωρήσεις πτήσεων από τα κυριότερα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, με την κατάσταση να επηρεάζει και το Εδιμβούργο. Η βλάβη εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/7) και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS) έχει πλέον αποκατασταθεί.

«Οι μηχανικοί μας έχουν πλέον αποκαταστήσει το σύστημα που επηρεάστηκε σήμερα το απόγευμα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία επανέναρξης της κανονικής λειτουργίας στην περιοχή του Λονδίνου», ανέφερε η NATS σε ανάρτηση στο X.

ℹ️Technical issue at Swanwick



Our engineers have now restored the system that was affected this afternoon. We are in the process of resuming normal operations in the London area.

(1/2) https://t.co/CI9ZV9Voir pic.twitter.com/g5XgVLgyQ6 — NATS (@NATS) July 30, 2025

Καθηλωμένα αεροσκάφη σε Λονδίνο και νότια Αγγλία

Η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS επιβεβαίωσε πως αντιμετώπισε τεχνική δυσλειτουργία στο σύστημα ραντάρ και καθοδήγησης πτήσεων που καλύπτει τη νότια Αγγλία. Κατόπιν αυτού, επιβλήθηκαν περιορισμοί σε όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων από τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton και London City.

Αεροσκάφη που είχαν ήδη τροχοδρομήσει παρέμειναν καθηλωμένα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν. Σύμφωνα με την Eurocontrol, οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις τρεις ώρες, ενώ πολλές πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Το πρόβλημα έφτασε και στη Σκωτία, με το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου να επιβεβαιώνει την προσωρινή αναστολή όλων των αναχωρήσεων, εν αναμονή οδηγιών από τη NATS. Οι επιβάτες προτρέπονται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Εκπρόσωπος της NATS δήλωσε πως «η ασφάλεια των επιβατών παραμένει απόλυτη προτεραιότητα» και ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Last hour of flight tracking over London shows huge reduction in flights. Credit @flightradar24 pic.twitter.com/E6u9CgoOIm — Adam Parker (@adamparkr) July 30, 2025

Προβληματισμός για την αξιοπιστία του συστήματος

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μεγάλης έκτασης σε διάστημα μικρότερο του έτους για την NATS, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με την ανθεκτικότητα των συστημάτων ελέγχου πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε λίγο πριν τις 16:00 ότι το τεχνικό πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, η πλήρης αποκατάσταση των πτήσεων εξελίσσεται σταδιακά, και υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Οι επιβάτες καλούνται:

να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροδρομίων και της NATS

να προετοιμαστούν για πιθανές πολύωρες καθυστερήσεις ή ανακατευθύνσεις

