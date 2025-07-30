Ο πρεσβευτής της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε την παραίτησή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου που ανέφεραν ότι διατηρούσε επί χρόνια ένα ανώνυμο ιστολόγιο πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο 59χρονος Τόμας Ομπεράιτερ ήταν ο μόνιμος εκπρόσωπος της Αυστρίας στις Βρυξέλλες από το 2023.

Όταν η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ ενημερώθηκε για τους ισχυρισμούς σε βάρος του, το περασμένο Σάββατο, η υπόθεσή εξετάστηκε εξονυχιστικά, ανέφερε το υπουργείο χωρίς να διευκρινίσει τι αφορούσαν οι ισχυρισμοί.

«Τη Δευτέρα, ο πρεσβευτής ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους. Η υπουργός Μάινλ-Ράιζινγκερ αποδέχτηκε το αίτημα», πρόσθεσε.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους που αφορούν και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σημείωσε επίσης ότι η ανακοίνωσή του δεν πρέπει να εκληφθεί ως επιβεβαίωση των αδιευκρίνιστων ισχυρισμών.

Μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένης και της εφημερίδας Der Standard, έγραψαν ότι ο Ομπεράιτερ ήταν ο συγγραφέας του ιστολογίου που περιλάμβανε ωμές αφηγήσεις φανταστικών σκηνών, αναμεμιγμένες με πραγματικές φωτογραφίες. Το μπλογκ φαίνεται ότι υπάρχει από το 2015. Η Der Standard έγραψε ότι ο Ομπεράιτερ αμφισβήτησε τους «φερόμενους ισχυρισμούς», όπως τους αποκάλεσε.

Πηγή: skai.gr

