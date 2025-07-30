Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη ένα στρατιωτικό αεροσκάφος ενώ εκτελούσε πτήση προς μια κοινότητα ιθαγενών στην περιοχή του Αμαζονίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας.

Τρεις από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Το αεροπλάνο τύπου Cessna C-208B συνετρίβη σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Πουέρτο Αγιακούτσο, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Αμασόνας, στη νότια Βενεζουέλα. Μεταξύ των επιβατών του ήταν και ιθαγενείς της φυλής Γιανομάμι.

Σύμφωνα με τον στρατό, το αεροσκάφος «εκτελούσε πτήση μεταφοράς μελών της κοινότητας Γιανομάμι προς το χωριό Παρίμα Β», στο ανατολικό άκρο της Αμασόνας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο συγκυβερνήτης και άλλα έξι άτομα. Μεταξύ των επιζώντων είναι και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους.

Το Cessna ανήκε σε μια μονάδα της πολεμικής αεροπορίας η οποία έχει αναλάβει τη στήριξη των ιθαγενών της περιοχής. Ένα άλλο C-208B της ίδιας μονάδας συνετρίβη τον Νοέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε αξιωματικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

