Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διώκει όσους χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ τόνισε πως η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που καθιστά παράνομη την κατοχή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας. Η νέα νομοθεσία έχει στόχο «να κρατήσει τα παιδιά μας ασφαλή στο διαδίκτυο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται», δήλωσε.

Η κατοχή, η δημιουργία ή η διανομή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας θα τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών. Θα απαγορευτούν επίσης «εγχειρίδια» που εξηγούν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον ανηλίκων, προβλέποντας ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται από επιτήδειους για να «ξεγυμνώσουν» παιδιά από αληθινές φωτογραφίες ή για να επικολλήσουν τα πρόσωπά τους σε εικόνες σεξουαλικής βίας, επισημαίνει το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Internet Watch Foundation (IWF) που αγωνίζεται για την καταπολέμηση του περιεχομένου σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο, χαιρέτισε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Οποιοδήποτε παιδί μπορεί να πέσει θύμα, αφού αληθοφανείς εικόνες σεξουαλικής κακοποίησής του μπορούν να δημιουργηθούν με λίγα μόνο κλικ, προειδοποιεί ο διευθυντής του IWF Ντέρεκ Ρέι-Χιλ. Υπογραμμίζει επίσης ότι παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική βία στο παρελθόν πέφτουν «θύματα εκ νέου», επειδή οι εικόνες τους «διακινούνται για τη δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

