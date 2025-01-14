Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλεντον επισκέφθηκε το νοσοκομείο Royal Marsden Hospital για να ευχαριστήσει το προσωπικό που τη φρόντισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για τον καρκίνο.

Η Κέιτ συνάντησε επίσης ασθενείς στο νοσοκομείο του Λονδίνου - με την επίσκεψη να αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση για το πού νοσηλεύτηκε.

Μάλιστα, μπαίνοντας στην κύρια είσοδο, ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή, λέγοντας ότι το χαίρεται ιδιαίτερα που δεν το επισκέπτεται πλέον κρυφά: «έχω κάνει τόσες πολλές κρυφές, ιδιωτικές επισκέψεις».

Η επίσκεψή της διάρκεσε περίπου μία ώρα κατά την οποία συνομίλησε με αρκετούς ασθενείς μεταξύ των οποίων και ένας που ξεκινούσε την πρώτη του θεραπεία για τον καρκίνο.

NEW - The Princess of Wales has been visiting the @royalmarsdenNHS Chelsea hospital where @KensingtonRoyal confirms she had her cancer treatment, to meet patients and staff. Kate spoke of the impact of her treatment and joins the Prince of Wales as a patron of @royalmarsdenNHS pic.twitter.com/dxLuee3hkG — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 14, 2025

Εκπρόσωπος του παλατιού είπε ότι η πριγκίπισσα ήθελε να «δείξει την ευγνωμοσύνη της στην απίστευτη ομάδα, αλλά και να τονίσει την κορυφαία στον κόσμο φροντίδα και θεραπεία που παρέχει ο Μάρσντεν».

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη Κέιτ τον Σεπτέμβριο είχε κάνει γνωστό ότι τελείωσε τη χημειοθεραπεία χαρακτηρίζοντας τους τελευταίους έξι μήνες «απίστευτα σκληρούς».

Τον Μάρτιο του 2024, η πριγκίπισσα επιβεβαίωσε ότι υποβαλλόταν σε προληπτική χημειοθεραπεία, αφού οι εξετάσεις μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα έδειξαν ότι υπήρχε καρκίνος.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντά τον Σκάουτ, τον σκύλο θεραπείας, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Royal Marsden Hospital

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επαίνεσε τη δύναμη της συζύγου του την περασμένη εβδομάδα, μοιράζοντας μια φωτογραφία για να τιμήσει τα γενέθλιά της και αποκαλώντας «την πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα».

Επίσης, η πριγκίπισσα θα αιτηθεί ενταχθεί τώρα στον Πρίγκιπα Ουίλιαμ ως βασιλικός προστάτης του Royal Marsden - ενός κορυφαίου εξειδικευμένου νοσοκομείου για τον καρκίνο που περιθάλπει περισσότερους από 59.000 ασθενείς κάθε χρόνο.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον τόνισε ότι η επιστροφή της πριγκίπισσας στα δημόσια καθήκοντα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται σταδιακά.

Πηγή: skai.gr

