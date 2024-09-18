Κέιτ Μίντλετον: Επέστρεψε αθόρυβα στα καθήκοντά της

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στα πριγκιπικά της καθήκοντα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για τον καρκίνο.

Σύμφωνα με την Court Circular, την επίσημη καταγραφή των δραστηριοτήτων της βασιλικής οικογένειας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συναντήθηκε με τα μέλη της ομάδας του «Centre for Early Childhood» και το προσωπικό του Παλατιού του Κένσινγκτον στο Κάστρο του Ουίνδσορ για το πρότζεκτ της για την παιδική ηλικία.

Kate Middleton Quietly Returns to Work for First Time Since Cancer Treatment with Key Meeting at Windsor Castle https://t.co/x98zCsxRpA — People (@people) September 18, 2024

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, κοινή προστάτιδα, του Βασιλικού Ιδρύματος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα μια συνάντηση για την πρώιμη παιδική ηλικία στο Κάστρο του Ουίνδσορ», αναφέρει η καταχώρηση του γεγονότος, σύμφωνα με την Telegraph.

Η παρουσία της σηματοδοτεί την αρχή της επιστροφής της πριγκίπισσας στην εργασία και τις υποχρεώσεις της τους επόμενους μήνες. Στις 9 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γυρισμένο στο Anmer Hall, όπου ανακοίνωνε την ολοκλήρωση της θεραπείας της. Η ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον για την ασθένειά της έγινε στις 22 Μαρτίου. Στην συνέχεια πραγματοποίησε δύο δημόσιες εμφανίσεις στο «Trooping the Color» στα μέσα Ιουνίου και στο Wimbledon στις 14 Ιουλίου, όπως αναφέρει το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

