Πριν λίγες ημέρες, με ένα συγκινητικό βίντεο η Κέιτ Μίντλετον έχοντας στο πλευρό της τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά, ανακοίνωσε ότι τελείωσε τον κύκλο χημειοθεραπειών.

Το βίντεο ήταν γυρισμένο - εκτός των άλλων - σε μία ειδυλλιακή παραλία με αμμόλοφους, στην οποία έχουν τραβηχτεί κατά καιρούς και για διαφορετικές περιστάσεις, πολλά πλάνα της βασιλικής οικογένειας.

Η παραλία του Χόλκαμ (Holkham Bay) φαίνεται να είναι από τα αγαπημένα σκηνικά για βασιλικά γυρίσματα αλλά μάλλον τελικά είναι λάθος επιλογή.

Στα πρόσφατα γυρίσματα, αν η κάμερα στρεφόταν λίγο πιο πέρα , μπορεί να είχε καταγράψει κάποιες λιγότερο οικογενειακές και τρυφερές σκηνές.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, εδώ και χρόνια, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι «στέκι γυμνιστών, σεξουαλικά διεστραμμένων και φανς της σεξουαλικής ανταλλαγής συντρόφων», γράφει η DailyMail.

Ντόπιοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία το 2010 για την πλήρη απαγόρευση των γυμνιστών στην παραλία, αφού παραθεριστές και κάτοικοι ανέφεραν στο Facebook ότι τους είχαν κάνει πρόταση για σεξ στους ίδιους αμμόλοφους όπου η οικογένεια της Ουαλίας σηματοδοτεί τα ορόσημα της.

Η εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε επίσης σε μια σελίδα στο Facebook, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε μια πληθώρα ανθρώπων που έκαναν σεξ δημόσια στους αμμόλοφους.

Μάλιστα, ένα ακτιβιστής είχε γράψει τότε: «Στις τρεις τελευταίες επισκέψεις μου στην παραλία μου έκαναν πρόταση για σεξ δύο φορές». Επιπλέον είχε δει ανθρώπους να κάνουν σεξ στους αμμόλοφους, καθώς και «άντρες που περπατούσαν "παίζοντας", ενώ - παρά το γεγονός ότι το ανέφερε στους φύλακες και στην τοπική αστυνομία, «δεν έχει γίνει τίποτα».

«Η παραλία ήταν ένα υπέροχο μέρος , αλλά τώρα είναι απλώς ένα καταφύγιο για swingers και διεστραμμένους που δεν θα δέχονται το όχι για απάντηση» έγραφε χαρακτηριστικά.

