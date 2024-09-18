«Δεν άσκησα κριτική στην Ελλάδα» απάντησε η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ σε ερώτηση της DW σχετικά με τη σκληρή κριτική της Γερμανίας στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο κλείσιμο της διυπουργικής συνάντησης για την ασφάλεια και τη μετανάστευση στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια πρόσθεσε απαντώντας στην DW:



«Για εμάς είναι σημαντικό να συνομιλούμε ως ισότιμοι ευρωπαίοι εταίροι με την Ελλάδα για το πώς θα μπορέσουμε από τη μια πλευρά να διαφυλάξουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις της Frontex. Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να συνομιλούμε με την Ελλάδα για το πώς οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα και έρχονται στη Γερμανία θα μπορούν να επιστρέφουν στην Ελλάδα» συνέχισε συμπληρώνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει μια «πολύ καλή σχέση» με την ελληνική ως προς τα ζητήματα αυτά και ότι αυτό «θα συνεχιστεί».



Σειρά επαφών με ομολόγους του είχε και ο Έλληνας υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος με τριπλό μήνυμα: οι μονομερείς ενέργειες βλάπτουν το πνεύμα της Συνθήκης Σένγκεν και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης,δεν πρέπει να δραματοποιούμε την κατάσταση των γερμανικών ελέγχων γιατί δεν είναι κάτι νέο, όμως απαιτείται συνεργασία και συντονισμός για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη γιατί είναι σύνθετο και κοινό πρόβλημα, για το οποίο η Ελλάδα σήκωσε τεράστιο βάρος.



«Η συζήτηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και δεν περιμένω αιφνιδιασμούς» ανέφερε σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό υφυπουργό Μετανάστευσης Μπερντ Κρόσερ. «Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη συγκυρία, που είναι πολύ κρίσιμη για το μέλλον, όχι μόνο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη αλλά και για το πνεύμα αλληλεγγύης πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η ΕΕ, έχει σημασία για τη χώρα μας, που δέχτηκε όλο το βάρος και παραπάνω από το βάρος που της αναλογούσε, να είναι πολύ σαφής στην διατύπωση των θέσεών της» ανέφερε μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνδιάσκεψης.

«Να μην δραματοποιούμε καταστάσεις. Έμφαση στην αλληλεγγύη»

«Ασφαλώς και η γερμανική απόφαση προβληματίζει, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για επιβολή ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επομένως όχι κλείσιμο συνόρων» ανέφερε σχολιάζοντας τις γερμανικές κινήσεις από χθες, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, και για ένα εξάμηνο. «Επιβολή ελέγχων από τους Γερμανούς αλλά και από άλλες χώρες προς άλλες χώρες ήταν σε ισχύ πριν ανακοινώσει η Γερμανία προ ημερών αυτά που ανακοίνωσε. Επομένως καλό θα ήταν να έχουμε επίγνωση της κατάστασης στις πραγματικές διαστάσεις της, να μη βιαζόμαστε να δραματοποιήσουμε καταστάσεις και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πάνω στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».



Ως προς το ζήτημα της δευτερογενούς μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, ένα θέμα που η Γερμανία θέτει αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σχολίασε ότι είναι γνωστό. «Αυτό η Γερμανία το βάζει στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό, όχι την τελευταία εβδομάδα εξαιτίας μιας δραματικής πολιτικής πίεσης που υφίσταται αυτή η κυβέρνηση μετά τα αποτελέσματα στις εκλογές κρατιδίων. Σε κάθε περίπτωση τα συζητάμε όλα σε κλίμα κατανόησης και τίποτα δεν πρόκειται να γίνει με όρους επιβολής της θέσης του ενός πάνω στον άλλον. Έχουμε πολύ μέλλον ακόμη».



Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, οι επιστροφές μεταναστών από την Γερμανία στην Ελλάδα είναι «τεχνικά» δύσκολες. Βασικό πρόβλημα είναι πρώτον ο εντοπισμός των ατόμων και έπειτα υπάρχει και το ζήτημα των γερμανικών δικαστικών αποφάσεων που απαγορεύουν επιστροφές στην Ελλάδα. «Έχουμε πολύ δρόμο καλό ακόμη και καλό θα ήταν να μην καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα».

Γερμανική στροφή σε «παλαιότερες αντιλήψεις» για την Ελλάδα

Σε ερώτηση της DW σχετικά με το πώς βλέπει η Γερμανία την Ελλάδα δεδομένου ότι στο παρελθόν την έχει επικρίνει για αμφιλεγόμενες μεθόδους στη φύλαξη των συνόρων, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε: «Έχει ασκηθεί κριτική απέναντι στην Ελλάδα αλλά από την άλλη αναγνωρίζεται η προσπάθεια της χώρας να δημιουργήσει δομές και διαδικασίες, ώστε να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό ως χώρα πρώτης υποδοχής αλλά και ως χώρα από την οποία θέλει να διέλθει κάποιος που εισέρχεται παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφοςδιότι τελικός προορισμός για τη συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών ήταν και είναι η Γερμανία».



Όπως παρατηρεί: «Η Γερμανία προφανώς πραγματοποιεί μια στροφή ως προς παλαιότερες αντιλήψεις που είχε για το μεταναστευτικό. Εδώ πάμε να βρούμε τον κοινό τόπο. Και θεωρώ ότι θα τον βρούμε. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κρατά μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύει τα σύνορά της και τα ευρωπαϊκά σύνορα αφενός και αφετέρου να διασώζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ιδιαίτερα στη θάλασσα, να τους υποδέχεται, να τους καταγράφει, να τους ταυτοποιεί και να προωθεί τις διαδικασίες, ώστε αυτοί να προωθηθούν όπου θέλουν να πάνε. Η διαδικασία είναι περίπλοκη». Κατά τον Έλληνα υπουργό: «Η Ελλάδα δεν ζητά τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τα εφαρμοστούν αυτά που η Ενωμένη Ευρώπη έχει αποφασίσει.

