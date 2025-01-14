Εμμέσους διαύλους επικοινωνίας διατηρούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ηγέτης Τζο Μπάιντεν από τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, αν και δεν έχουν επικοινωνήσει απευθείας από τότε.

Τον Φεβρουάριο του 2024, σε συνέντευξή του στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο Πούτιν είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Μπάιντεν μετά τον Φεβρουάριο του 2022. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «ορισμένες επαφές».

«Ο Μπάιντεν και ο Πούτιν διατήρησαν έμμεσους διαύλους επικοινωνίας», αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο σημειώνει, επίσης, ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν επικοινωνήσει από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι σε κάποια σημείο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν «πραγματοποίησε κρυφά μια σειρά τηλεφωνημάτων» στον βοηθό του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, σε ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα, ο Σάλιβαν είπε στον Ουσάκοφ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τη Ρωσία υπεύθυνη για την κατάσταση με την αποστολή δεμάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών - κάτι που το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά, κατηγορώντας με τη σειρά του οι συντάκτες τέτοιων υπονοούμενων δηλώσεων.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο επικεφαλής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, μίλησε επίσης για αυτό το θέμα με τον Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντή της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, και τον Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, διευθυντή της FSB.

Ισχυρισμοί για επαφές του Sullivan με τον Ushakov και του Burns με τον Naryshkin έχουν εμφανιστεί στο δυτικό Τύπο. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σχολιάζοντας τέτοιες δημοσιεύσεις, είπε ότι πραγματοποιούνταν κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως η Μόσχα έστελνε μήνυμα στην Ουάσιγκτον για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το θέμα τέτοιων επαφών και κατήγγειλε ότι «οι Αμερικανοί διαρρέουν συνεχώς πληροφορίες για θέματα που επίσης συμφωνούμε να κρατάμε απόρρητα».

Τον Οκτώβριο του 2024, η Πολωνική Εθνική Εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη μιας ομάδας σαμποτέρ που έστελναν δέματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς από υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η εισαγγελία δήλωσε ότι οι δραστηριότητες της ομάδας συνίστατο στη διάπραξη πράξεων δολιοφθοράς και δολιοφθοράς που σχετίζονται με τη μεταφορά δεμάτων με συγκαλυμμένες εκρηκτικές ύλες και επικίνδυνες ουσίες που αναφλέγονταν ή πυροδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια επίγειας και αεροπορικής μεταφοράς μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, σκοπός του ομίλου, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν να δοκιμάσει το κανάλι μετάδοσης τέτοιων αποστολών, που υποτίθεται ότι θα παραδίδονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά. Η εφημερίδα Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι η αποστολή εκρηκτικών μηχανισμών φέρεται να ήταν κάποιου είδους μυστική επιχείρηση από τη Ρωσία.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Υπήρξε μόνο ένα τεχνικό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, παρά ένας σωστός πολιτικός διάλογος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

«Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, τόσο μέσω στρατιωτικών όσο και διπλωματικών γραμμών. Αλλά αυτές είναι μάλλον τεχνικές επαφές, χωρίς πολιτικό διάλογο ή διάλογο σε υψηλότερο επίπεδο», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.