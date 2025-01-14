ΗΠΑ: Το FBI στο σπίτι του Μπεν Άφλεκ

Το σπίτι του Αμερικανού ηθοποιού Μπεν Άφλεκ επισκέφθηκαν πράκτορες του FBI αφότου αναγκάστηκε να απομακρυνθεί εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Πράκτορες του FBI και μέλη του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι του αστέρα του Χόλιγουντ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ.



Οι πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας βρέθηκαν στο σπίτι του Άφλεκ για να δουν αν είχε υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για ένα ιδιωτικού drone, το οποίο πετούσε χωρίς εξουσιοδότηση, και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό αεροσκάφος και του προκάλεσε ζημιές.

Why Ben Affleck’s Brentwood bachelor pad was visited by FBI agents and LA cops https://t.co/qP925fAoQ2 pic.twitter.com/J9PpVLUste — Page Six (@PageSix) January 13, 2025



Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν οι πράκτορες του FBI μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με τον 52χρονο ηθοποιό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, αν και διευκρινίστηκε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με το νόμο.



Την κατοικία του Άφλεκ επισκέφθηκαν οι αρχές αφότου έφυγε έσπευσμενα λόγω των πυρκαγιών στις 8 Ιανουαρίου. Την ώρα της εκκένωσης, ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε να φεύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του κατευθυνόμενος στο σπίτι της πρώην συζύγου της Τζένιφερ Γκάρνερ.



Εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου του FBI διευκρίνισε στο Page Six: «Μέλη της ομάδας του FBI διεξάγουν δραστηριότητα στην περιοχή της πυρκαγιάς Πάλισεϊντς σε σχέση με μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones. Για τον λόγο αυτό οι πράκτορες και οι τοπικοί συνεργάτες μας μπορεί να είναι ορατοί σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κατοικιών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.