Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει διαδικτυακά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία του ως προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Περισσότεροι από 60 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα παραστούν στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20-24 Ιανουαρίου στις Ελβετικές Άλπεις. Ο Τραμπ θα εμφανιστεί στις 23 Ιανουαρίου, με την Πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον αντιπρόεδρο της Κίνας Ντινγκ Σουεξιάνγκ και τον Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών.

«Συμβαίνει στο πιο περίπλοκο γεωπολιτικό σκηνικό των τελευταίων γενεών», δήλωσε ο πρόεδρος του WEF Borge Brende σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

