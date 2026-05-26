Ιστορικός καύσωνας στη Βρετανία: Έσπασαν όλα τα ρεκόρ για τον Μάιο με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35°C

Η θερμοκρασία έφτασε τους 34,8°C με τους Βρετανούς να εκμεταλλεύονται τη χθεσινή αργία κατακλύζοντας τις παραλίες και τα πάρκα σε όλη τη χώρα

Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Το πρωτοφανές για αυτήν την εποχή του χρόνου κύμα καύσωνα συνεχίζεται στη Βρετανία, η οποία κατέγραψε χθες την πιο θερμή ημέρα Μαΐου στα χρονικά, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία έφτασε τους 34,8°C στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, με τους Βρετανούς να εκμεταλλεύονται τη χθεσινή αργία κατακλύζοντας τις παραλίες και τα πάρκα σε όλη τη χώρα.

Οι χθεσινές ακραίες θερμοκρασίες κατέρριψαν επίσης το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας αργίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Εκπρόσωπος της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας εξήγησε ότι είναι σπάνιο τέτοιες θερμοκρασίες να καταγράφονται τους καλοκαιρινούς μήνες, πόσο μάλλον τον Μάιο. 

Χθες σημειώθηκε και η πιο ζεστή νύχτα που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 81 χρόνια, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς σε τμήματα Αγγλίας. 

Η παρατεταμένη ζέστη προκάλεσε προβλήματα στις υποδομές. Η εταιρεία ύδρευσης South East Water ζήτησε συγγνώμη και μοίρασε εμφιαλωμένο νερό σε 502 πελάτες της, οι οποίοι αντιμετώπισαν διακοπές υδροδότησης και χαμηλή πίεση στο δίκτυο.

Ο ζεστός καιρός προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 
 

TAGS: Βρετανία Καύσωνας θερμοκρασία
