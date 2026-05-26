Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το πρωτοφανές για αυτήν την εποχή του χρόνου κύμα καύσωνα συνεχίζεται στη Βρετανία, η οποία κατέγραψε χθες την πιο θερμή ημέρα Μαΐου στα χρονικά, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία έφτασε τους 34,8°C στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, με τους Βρετανούς να εκμεταλλεύονται τη χθεσινή αργία κατακλύζοντας τις παραλίες και τα πάρκα σε όλη τη χώρα.

Bank holiday Monday was a record breaking day



🌡️ Hottest UK day in May on record - 34.8°C at Kew Gardens



🌡️ Highest daily UK minimum temperature on record for May - 19.4°C at Kenley Airfield



🌡️ Hottest day in May on record for Wales - 32.2°C at Hawarden



🌡️ Hottest UK Bank… pic.twitter.com/fU03BpMg7Z — Met Office (@metoffice) May 25, 2026

Οι χθεσινές ακραίες θερμοκρασίες κατέρριψαν επίσης το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας αργίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Εκπρόσωπος της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας εξήγησε ότι είναι σπάνιο τέτοιες θερμοκρασίες να καταγράφονται τους καλοκαιρινούς μήνες, πόσο μάλλον τον Μάιο.

Χθες σημειώθηκε και η πιο ζεστή νύχτα που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 81 χρόνια, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς σε τμήματα Αγγλίας.

Η παρατεταμένη ζέστη προκάλεσε προβλήματα στις υποδομές. Η εταιρεία ύδρευσης South East Water ζήτησε συγγνώμη και μοίρασε εμφιαλωμένο νερό σε 502 πελάτες της, οι οποίοι αντιμετώπισαν διακοπές υδροδότησης και χαμηλή πίεση στο δίκτυο.

Ο ζεστός καιρός προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.



Πηγή: skai.gr

