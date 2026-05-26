Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 30°C για τον μήνα Μάιο.

Στην Ιταλία εφαρμόζονται περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και οι αγρότες προχωρούν σε πρώιμες συγκομιδές λόγω της μεγάλης ζέστης.

Στη Γαλλία σημειώθηκαν ήδη επτά θάνατοι άμεσα συνδεόμενοι με το κύμα καύσωνα, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε ήταν πνιγμοί σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες.

Κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, με χώρες από τη Βρετανία έως την Ιταλία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τον μήνα Μάιο.

Στην Ιταλία επιβλήθηκαν περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ στη Γαλλία οι παραλίες γέμισαν παρά την απουσία ναυαγοσωστών και οι αγρότες προχώρησαν σε πρώιμες συγκομιδές. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει αισθητά τις τελευταίες ημέρες, με ρεκόρ άνω των 30°C να καταγράφονται ήδη από τη Δευτέρα στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Η Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, δήλωσε πως έχουν σημειωθεί «επτά θάνατοι», εκ των οποίων «τουλάχιστον πέντε πνιγμοί» σχετίζονται με το κύμα καύσωνα. Όπως ανέφερε στο TF1, «υπάρχουν επτά θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τη ζέστη».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία.

Το φαινόμενο αποδίδεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος λόγω της υψηλής πίεσης ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες.

Λόγω του «θερμού θόλου», ο υδράργυρος έφτασε για πρώτη φορά τους 34,8° Κελσίου στο Κιου Γκάρντεν, νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο, το οποίο κρατούσε από το 1944, ενώ οι μέσες τιμές για την εποχή κυμαίνονται στους 17-18° Κελσίου.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office τόνισε πως «μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού». Η ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν ξανά γύρω στους 20° Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας.

Στην Ιρλανδία καταγράφηκαν επίσης πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τον Μάιο, φτάνοντας έως τους 28,8° Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία σημειώθηκαν χθες θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά, στη Νάντη καταγράφηκαν 34,3° Κελσίου και στην Μπερζεράκ 34,7° Κελσίου.

Οκτώ νομοί στη δυτική Γαλλία τέθηκαν σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, το δεύτερο επίπεδο σε σύνολο τριών, κάτι που θεωρείται πρωτοφανές για την εποχή.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί σήμερα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36° Κελσίου στους συγκεκριμένους νομούς, και να διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδας. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προεδρεύσει την Πέμπτη διακυβερνητικής σύσκεψης για τον καύσωνα.

Στην Ισπανία, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «γενικευμένες τροπικές νύκτες» στα νοτιοδυτικά από αύριο, Τετάρτη, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί από Τετάρτη έως Παρασκευή, με μέγιστες θερμοκρασίες 36-38° Κελσίου.

Στην Ιταλία, στην περιφέρεια Λάτιο όπου ανήκει και η Ρώμη, υιοθετήθηκε κανονισμός που περιορίζει την εργασία «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 και 16:00. Ο κανονισμός αυτός, που ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαΐου του προηγούμενου έτους.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου, αναφέρει ότι από τη δεκαετία του 1980 «η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και ότι «τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά» τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

