Κατς: Το Ισραήλ αποφάσισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ από τον Νοέμβριο

Το Ισραήλ έλαβε την απόφαση να σκοτώσει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε το Σάββατο, στην πρώτη δολοφονία κορυφαίου ηγέτη χώρας μέσω αεροπορικής επιδρομής.

Η κοινή εναέρια επίθεση πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της, αφού οι πρώτες ομοβροντίες σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, και ισραηλινές επιθέσεις κατά της συμμάχου του Ιράν, Χεζμπολάχ, στον Λίβανο.

Το χρονικό της απόφασης

«Ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε συγκληθεί με τον πρωθυπουργό σε ένα πολύ στενό φόρουμ και ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», δήλωσε ο Κατς στο ειδησεογραφικό κανάλι N12 του Ισραήλ. Ο αρχικός χρονισμός είχε οριστεί για τα μέσα του 2026, ανέφερε.

Το σχέδιο τελικά κοινοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον και επισπεύσθηκε γύρω στον Ιανουάριο, μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων στο Ιράν. Τότε, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι οι πιεσμένοι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, εξήγησε ο Κατς.

Οι στόχοι της επιχείρησης

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι:

Η εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που βλέπει στο πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η επίτευξη αλλαγής καθεστώτος.

Μέχρι στιγμής, οι ηγέτες του Ιράν δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι παραίτησης από την εξουσία, παρά το βαρύ πλήγμα που δέχθηκε η ιεραρχία τους.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.