Σκληρή γραμμή ακολούθησε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι 14 ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, μη διστάζοντας να απαντήσει και στον Ντόναλντ Τραμπ για τον Αχμέντ αλ Σάρα.

«Ολόκληρη η πρώτη γραμμή των λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους» διεμήνυσε ο Κατς.

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Στον Λίβανο, οι 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη «ζώνη ασφαλείας» δεν επιστρέφουν. Κανένας τους δεν επιστρέφει υπογράμμισε.

«Μπαίνουμε, καταστρέφουμε και δεν φεύγουμε. Αυτό κάνουμε τώρα στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων, πέρα ​​από τα σύνορα, υπερασπιζόμενοι το Κράτος του Ισραήλ ενάντια στις τζιχαντιστικές οργανώσεις στον Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα. Δεν θα απομακρυνθούμε από τις «ζώνες ασφαλείας» — ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα, ούτε στον Λίβανο».

Για τη Συρία που μάχεται κατά της Χεζμπολάχ και την αναφορά του προέδρου Τραμπ ότι ίσως ο Σύρος πρόεδρος Μοχάμεντ αλ Σάρα πρέπει να αναλάβει την αντιμετώπιση της οργάνωσης, ο Ισραηλινός υπουργός ξεκαθάρισε: «πολεμάμε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε τον αλ Τζολάνι. Ο αλ Τζολάνι (σ.σ χρησιμοποιεί την ονομασία του ως ισλαμιστή αντάρτη), ο τρομοκράτης με το κοστούμι, δεν χρειάζεται να έρθει να μας βοηθήσει».

«Γνωρίζουμε καλά τη Συρία. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει στον Λίβανο. Πρέπει να μείνει στη Συρία, να μην ανακατεύεται με εμάς και να μην μας κάνει να ανακατεύουμε σε αυτόν» επισήμανε ο Ίσραελ Κατς. «Γιατί είμαστε στην άλλη πλευρά της Συρίας (σ.σ Λίβανος); Γιατί χρειαζόμαστε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας με όσα βλέπουμε στη Συρία».

«Ξέρετε τι πραγματικά πληγώνει τους τζιχαντιστές; Ίσως τους πληγώνει όταν τους σκοτώνεις από κοντά, αλλά δεν τους νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Αυτό που πραγματικά τους πληγώνει είναι όταν τους παίρνεις εδάφη και καταστρέφεις τα σπίτια τους—και αυτό κάναμε εμείς».

«Βρισκόμαστε ήδη σε περισσότερο από το 60% της Γάζας και όλη έχει καταστραφεί. Έχει καταστραφεί πάνω από το έδαφος και υπόγεια. Αυτή είναι η διαφορά στην προσέγγιση που εισαγάγαμε».

Πηγή: skai.gr

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