Το Πεντάγωνο χρειάζεται 80 δισ. δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα μετέφερε αυτή την εβδομάδα σε μέλη του Κογκρέσου ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ.

Ο Φάινμπεργκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, ενημέρωσε τηλεφωνικά βουλευτές και γερουσιαστές για τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης του υπουργείου, την ώρα που το Κογκρέσο πιέζει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό κόστος του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Κεντρική ανησυχία των μελών του Κογκρέσου είναι ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταναλώσει πολύτιμα πυρομαχικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση απειλών σε άλλα μέτωπα διεθνώς.

Η ηγεσία του Πενταγώνου έχει προειδοποιήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να ξεμένουν από επιχειρησιακά κονδύλια εντός του καλοκαιριού, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέο νομοσχέδιο πολεμικών δαπανών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιμέρους κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων θα αναγκαστούν, σύμφωνα με τις ίδιες προειδοποιήσεις, να περιορίσουν εκπαιδευτικές ασκήσεις και άλλες προτεραιότητες, λόγω του κόστους του πολέμου στο Ιράν και της ανάπτυξης στρατευμάτων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Οποιοδήποτε συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης του Πενταγώνου, όπως σημειώνει η WSJ, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, προτού διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε περίπου 1 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο εμφανίζεται αρκετά βέβαιο για το σχέδιο, ώστε ο Φάινμπεργκ να έχει ήδη ενημερώσει μέλη του Κογκρέσου τις τελευταίες ημέρες. Μέρος των κονδυλίων αναμένεται να κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, σε ναυτικές επιχειρήσεις, μισθοδοσία προσωπικού και αναπλήρωση πυρομαχικών.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ένα ευρύτερο συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κονδύλια για το Πεντάγωνο αλλά και για μη αμυντικές προτεραιότητες, όπως η στήριξη αγροτών και η βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, θα μπορούσε να σταλεί στο Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η WSJ.

Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για πιθανό αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης του Πενταγώνου. Το Πεντάγωνο από τη μεριά του δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σχολιάσεις τις τηλεφωνικές επαφές του Φάινμπεργκ με μέλη του Κογκρέσου.

Οι τηλεφωνικές επαφές του Φάινμπεργκ πραγματοποιήθηκαν εν μέσω συναντήσεων που είχε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με υψηλόβαθμους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Σύμφωνα με μέλη του Κογκρέσου, στις συνομιλίες τέθηκε το ενδεχόμενο νέων αιτημάτων για αμυντική χρηματοδότηση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος λόγω σειράς στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, το κόστος του οποίου το Πεντάγωνο εκτιμούσε στα μέσα Μαΐου σε 29 δισ. δολάρια, ποσό που πλέον θεωρείται πιθανόν υψηλότερο. Στα αυξημένα κόστη συνέβαλαν επίσης η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και τα αλλεπάλληλα πλήγματα κατά σκαφών ύποπτων για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Εάν το αίτημα για πρόσθετες πολεμικές δαπάνες φτάσει στο Καπιτώλιο, αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν.

Ορισμένα μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση, εάν προηγουμένως δεν υπάρξει ψηφοφορία για την εξουσιοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως είχε συμβεί στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, αλλά και στους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ εξουσιοδότηση για τον πόλεμο με το Ιράν, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι είναι μη νόμιμος.

Στη Γερουσία, τα περισσότερα νομοθετήματα χρειάζονται 60 ψήφους για να εγκριθούν, γεγονός που σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη τουλάχιστον ορισμένων Δημοκρατικών. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία της δημοσιονομικής συμφιλίωσης, η οποία επιτρέπει την έγκριση νομοθεσίας που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό με απλή πλειοψηφία. Ωστόσο, ορισμένοι υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί αρμόδιοι για τις πιστώσεις έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στη χρήση αυτής της επιλογής.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται απλή πλειοψηφία. Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν οριακή πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

«Δεν υπάρχουν 60 ψήφοι στη Γερουσία για ένα συμπληρωματικό πακέτο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αρκετά ακριβής διαπίστωση και δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις Μέρφι, από το Κονέκτικατ.

«Δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να κρατήσουν το Κογκρέσο ενήμερο και γνωρίζουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», πρόσθεσε ο Μέρφι, μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μπαράσο από το Ουαϊόμινγκ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση της Τρίτης με τον Χέγκσεθ, δήλωσε ότι υπήρξε συζήτηση για την ανάγκη να διασφαλιστεί πως ο στρατός διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται.

«Υπήρξε, όπως γνωρίζετε, μείωση των αποθεμάτων οπλικών συστημάτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά θα αναπληρωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.