Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα την επανάληψη των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς στο Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο υπουργός ενημέρωσε τους γονείς της ομήρου Λίρι Αλμπαγκ -- βίντεο της οποίας δημοσίευσε σήμερα η Χαμάς -- "για τις προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη για την απελευθέρωση των ομήρων, συγκεκριμένα ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία αναχώρησε χθες (Παρασκευή) για συνομιλίες στο Κατάρ", ανακοίνωσε το γραφείο του. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε "συγκεκριμένες οδηγίες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων".

Αντιδράσεις για το βίντεο με την όμηρο Λίρι Αλμπαγκ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε σήμερα ένα νέο βίντεο που δείχνει ζωντανή τη 19χρονη Ισραηλινή όμηρο Λίρι Αλμπαγκ, η οποία απήχθη τη 7η Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της επίθεσης μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, του οποίου η ημερομηνία εγγραφής δεν μπορεί να επαληθευτεί, δείχνει μια νεαρή γυναίκα να μιλά στα εβραϊκά και να καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να δράσει για την απελευθέρωσή της.

Η οικογένεια της Λίρι Άλμπαγκ δήλωσε ότι το βίντεο αυτό "μάς έκανε την καρδιά κομμάτια".

«Αυτή δεν είναι η κόρη και η αδερφή που ξέρουμε. Η σοβαρή ψυχολογική της ταλαιπωρία είναι εμφανής», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοινωση, καλώντας την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους παγκόσμιους ηγέτες να μην χάσουν την ευκαιρία να φέρουν πίσω ζωντανούς όλους τους εναπομείναντες ομήρους.

Η οικογένεια της 19χρονης ομήρου Λίρι Αλμπαγκ επέτρεψε τη δημοσιοποίηση στιγμιότυπων του βίντεο, έκανε γνωστό το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ένωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πρωθυπουργό, στους ηγέτες του κόσμου και σε όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις: είναι η ώρα να λάβετε αποφάσεις σαν να ήταν εκεί τα δικά σας παιδιά», δήλωσε η ένωση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ως απάντηση στο βίντεο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να εργάζεται ακατάπαυστα για να φέρει πίσω τους ομήρους στα σπίτια τους. "Όποιος τολμήσει να βλάψει τους ομήρους μας θα φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

