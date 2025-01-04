Φεμινιστική εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με την Annalena Baerbock, αυτό είναι το κοινό νήμα που διατρέχει τη γερμανική διπλωματία, όπως μεταδίδει η γερμανική Welt.

«Κατά την επίσκεψή μας στη Συρία, όπου οι ισλαμιστές κυβερνούν εδώ και τέσσερις εβδομάδες, κατέστη σαφές πώς αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών εκεί».

Ο κυβερνήτης Ahmed al-Sharaa, ο οποίος μέχρι πρόσφατα είχε καταγραφεί ως τρομοκράτης στη Δύση, δεν χαιρέτησε την υπουργό Εξωτερικών με χειραψία, αλλά άπλωσε το χέρι του στον Γάλλο συνάδελφό της Jean-Noël Barrot. Ο Μπαρό ανταπέδωσε τη χειρονομία -αν και διστακτικά. Το μόνο που μπορούσε να κάνει η Μπέρμποκ ήταν να σφίξει τα χέρια της και να γνέφει.

«Μόλις έφτασα, ήταν σαφές για μένα ότι προφανώς δεν θα υπήρχαν συνηθισμένες χειραψίες εδώ», είπε η πολιτικός των Πρασίνων όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Στο βίντεο μπορείτε να δείτε ότι ούτε εκείνη προσπαθεί να δώσει τα χέρια. Η Baerbock συνεχίζει λέγοντας ότι έγινε επίσης σαφές στους ισλαμιστές οικοδεσπότες ότι αποδοκίμασαν αυτή την πρακτική. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, με τον οποίο ταξίδεψε στη Δαμασκό για λογαριασμό της ΕΕ, δεν άπλωσε επίσης το χέρι του για χειραψία.

Πάνω απ 'όλα, έγινε σαφές στη συνομιλία ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ένας δείκτης του πόσο ελεύθερη είναι μια κοινωνία, είπε η Baerbock. Ακούστηκε από κύκλους της αντιπροσωπείας ότι ο al-Sharaa άπλωσε ξανά το χέρι του στο τέλος της συνομιλίας, αλλά ότι δεν υπήρχε πλέον χειραψία.

H Μπάερμποκ συζήτησε τα δικαιώματα των γυναικών στη Συρία

Η Μπέρμποκ είπε για την επίσκεψη: «Χρειαζόμαστε τώρα έναν πολιτικό διάλογο που να περιλαμβάνει όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανθρώπων, αυτό σημαίνει ιδιαίτερα τις γυναίκες σε αυτή τη χώρα», είπε. «Η Ευρώπη θα στηρίξει τη Συρία, αλλά δεν θα γίνει χρηματοδότης νέων ισλαμιστικών δομών».

Ο σκεπτικισμός φαίνεται δικαιολογημένος σε πολλούς: ο Al-Sharaa είναι ο ηγέτης της ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας Haiat Tahrir al-Sham (HTS), η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ. Ήταν παλαιότερα γνωστός με το ονοματεπώνυμό του, Abu Mohammed al-Jolani. Η ομάδα HTS προέκυψε από το Μέτωπο Αλ Νούσρα, παρακλάδι του τρομοκρατικού δικτύου Αλ Κάιντα.

Ο πρώην επικεφαλής του Ιδρύματος Επιστήμης και Πολιτικής, Φόλκερ Πέρθες, θεώρησε την απορριφθείσα χειραψία ως κακό σημάδι. «Αυτό δεν είναι καλό, ακόμα και αν το γνωρίζουμε από άλλες χώρες όπου κυριαρχούν εξαιρετικά συντηρητικοί ισλαμιστές: το Ιράν, για παράδειγμα, και μέχρι πριν από λίγο καιρό και η Σαουδική Αραβία», είπε ο Πέρθες στο «Stern». Και πρόσθεσε: «Στη Συρία αυτό δεν είναι μέρος της παράδοσης. Ελπίζω ότι ο al-Sharaa θα επικριθεί επίσης για αυτό στη Συρία.

Είναι η συμπεριφορά του ισλαμιστή αλ-Σαράα, που πρόσφατα άρχισε να φοράει κοστούμι αντί για στρατιωτική στολή, έκφραση ασέβειας προς την Πράσινο πολιτικό και δείχνει τον μισογυνισμό του γενικότερα; Δεν είναι τόσο απλό: μια χειραψία μεταξύ ενός παράξενου άνδρα και μιας παράξενης γυναίκας είναι ασυνήθιστη μεταξύ των πιστών στις ισλαμικές κοινωνίες - και από την άποψη ορισμένων νομικών, είναι ακόμη και απαγορευμένη. Δεν υπάρχει όμως σαφής κανόνας και κυρίαρχο θρησκευτικό έθιμο.

