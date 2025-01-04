Σε συνέντευξή του σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι η χώρα του είναι «πλήρως προετοιμασμένη για την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων από το Ισραήλ».

Η αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας πλήγμα στο Ιράν τον Οκτώβριο ως απάντηση σε δύο μαζικές επιθέσεις με drone και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της χώρας τον περασμένο χρόνο.

Πρόσφατα, υπήρξαν ορισμένες εκκλήσεις στο Ισραήλ για νέο χτύπημα κατά του Ιράν ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Ισραήλ από τον πληρεξούσιο της Τεχεράνης στην Υεμένη, τους Χούθι. Η ομάδα έχει εκτοξεύσει πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ελπίζω το Ισραήλ να απέχει από τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας», λέει ο Araghchi στο CCTV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.