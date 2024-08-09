Φρουροί της Επανάστασης σε Σινουάρ: Θα καθαρίσουμε την Ιερουσαλήμ από Ισραηλινούς

Απειλές κατά του Ισραήλ εξαπολύει ο επικεφαλής της δύναμης Quds (επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν) των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, σε επιστολή του προς τον νέο ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Ο Καανί διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τη δολοφονία του Χανίγια στην ιρανική πρωτεύουσα.



«Ετοιμαζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του, ένα οδυνηρό και δύσκολο περιστατικό που συνέβη στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αυτό είναι το καθήκον μας», δηλώνει ο Καανί για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια. Δεν διευκρινίζει πώς η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του Χανίγια.



Ο Καανί αφήνει δε να εννοηθεί ότι τα αντίποινα θα είναι πιο σκληρά από τη μαζική επίθεση με πυραύλους και drone στα μέσα Απριλίου που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί την

ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο ιρανικό προξενείο στη συριακή πρωτεύουσα κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Ιρανοί στρατηγοί.



Ο Καανί ορκίζεται στον Σινουάρ ότι η Τεχεράνη «θα είναι μαζί σας στο δρόμο της αντίστασης μέχρι να επιτύχουμε τη θεϊκή υπόσχεση που είναι να ‘’καθαρίσουμε’’ την Ιερουσαλήμ».

Διαφωνία Πεζεσκιάν και Φρουρών της Επανάστασης

Στο μεταξύ, σε μια ύστατη προσπάθεια για αποκλιμάκωση της κρίσης, δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph αναφέρει ότι ο νέος Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μάχεται κατά των σκληροπυρηνικών στο εσωτερικό της χώρας του που ζητούν άμεση και σκληρή απάντηση εναντίον του Ισραήλ.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πιέζει για μια πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αλλά ο Πεζεσκιάν πιέζει αντ' αυτού να χτυπήσει το Ιράν τις άγνωστες κατασκοπευτικές βάσεις της Μοσάντ που είναι κρυμμένες γύρω από την περιοχή. «Έχει προτείνει να χτυπήσουν στόχους που σχετίζονται με το Ισραήλ στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στο Ιρακινό Κουρδιστάν και να ενημερώσουν αυτές τις χώρες πριν από το πλήγμα», αναφέρει η Telegraph.

Ωστόσο η άποψη αυτή προσκρούει στη σθεναρή αντίσταση των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς αξιωματούχος του IRGC είπε ότι κανείς στην οργάνωση, η οποία είναι πιστή στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπολογίζει πολύ τον Πεζεσκιάν.

«Το νούμερο ένα σχέδιο που εξακολουθεί να προκρίνεται είναι χτύπημα στο Τελ Αβίβ με τη Χεζμπολάχ και άλλους την ίδια στιγμή», λέει ο αξιωματούχος. «Υπήρξε συζήτηση εντός των δυνάμεων για το πώς να εμποδίσουν τις προσπάθειες του Πεζεσκιάν.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.