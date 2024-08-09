Ιστορική πρωτιά για την αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, καθώς φαίνεται να έχει λάβει την υποστήριξη της παλαιότερης και μεγαλύτερης Λατινοαμερικανικής ομάδας πολιτικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στην εκστρατεία της εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κέρδιζε μέχρι σήμερα τις ψήφους των Λατίνων ψηφοφόρων.

Η Ένωση Ενωμένων Πολιτών της Λατινικής Αμερικής, ή LULAC, θα ανακοινώσει επισήμως την υποστήριξή της στην Κάμαλα Χάρις μέσω του πολιτικού της βραχίονα, LULAC Adelante PAC, σύμφωνα με το CBS. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οργάνωση στηρίζει κάποιον προεδρικό υποψήφιο από την ίδρυσή της 1929.

Ο πρόεδρος της LULAC, Ντομίνγκο Γκαρσία, δήλωσε στο CBS: «Η Αντιπρόεδρος Χάρις έχει αποδείξει ότι είναι σταθερός σύμμαχος και υποστηρικτής της κοινότητας των Λατίνων σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της και είναι η σωστή επιλογή για τη συνεχή ευημερία των Λατίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μέλλον της χώρας μας», ενώ ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η πολιτική του μίσους και του αποδιοπομπαίου τράγου των Λατίνων και των μεταναστών πρέπει να σταματήσει»

Η υποστήριξη της LULAC έρχεται τη στιγμή που η Χάρις και ο υποψήφιός της, Τιμ Γουόλς, φτάνουν στην Αριζόνα, μια πολιτεία αμφίρροπη όπου σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους είναι Λατίνοι. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα τη στήριξη στην Κάμαλα Χάρις πριν από τη συγκέντρωση της στη Νεβάδα το Σάββατο.



Πηγή: skai.gr

