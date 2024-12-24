Το Κατάρ απηύθυνε έκκληση σήμερα για την «ταχεία» άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Συρίας, την επομένη της συνάντησης στη Δαμασκό μεγάλης αντιπροσωπείας αυτού του κράτους του Κόλπου με τον νέο Σύρο ηγέτη Άχμαντ αλ Σάρα.

«Απευθύνουμε έκκληση για την ενίσχυση των προσπαθειών με σκοπό την ταχεία άρση των διεθνών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Συρία», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ-Ανσάρι.

«Όσον αφορά την άρση των κυρώσεων, η θέση του Κατάρ είναι σαφής. Είναι αναγκαίο να αρθούν οι κυρώσεις αυτές, από τη στιγμή που αυτό που τις προκάλεσε, δηλαδή τα εγκλήματα του πρώην καθεστώτος, "εξαφανίστηκε"», πρόσθεσε.

Μια σειρά διεθνών κυρώσεων είχε επιβληθεί στη Συρία του Μπασάρ αλ Άσαντ μετά την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011, ο οποίος ξέσπασε λόγω της καταστολής διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας.

Έπειτα από 20 και πλέον χρόνια απόλυτης εξουσίας, ο Μπασάρ αλ Άσαντ έφυγε από τη Συρία πριν από 15 ημέρες, ανατράπηκε από έναν συνασπισμό ομάδων ισλαμιστών ανταρτών και πρώην τζιχαντιστών.

Μεγάλη αντιπροσωπεία του Κατάρ πραγματοποίησε τη Δευτέρα επίσκεψη στη συριακή πρωτεύουσα με την πρώτη πτήση της Qatar Airways να προσγειώνεται στη Δαμασκό μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας διπλωματικής ρήξης σχεδόν 13 χρόνων μεταξύ του Κατάρ και της Σύριας.

Σε αντίθεση με αρκετούς γείτονές του, το Κατάρ απέφυγε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του το 2023 με τη συριακή κυβέρνηση με την οποία είχε έρθει σε ρήξη μετά την έναρξη του πολέμου το 2011.

Ο Ανσάρι υπενθύμισε ότι η αντιπροσωπεία εξέφρασε τη βούληση του Κατάρ να βοηθήσει σε τεχνικό επίπεδο στην επανάληψη των εμπορικών πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

