Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να «επιδιώκει σθεναρά» τη θανατική ποινή για να προστατεύσει τους Αμερικανούς από «βίαιους βιαστές, δολοφόνους και τέρατα».

Η δήλωση του Τραμπ στην πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Truth Social έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μείωσε τις ποινές σε 37 από τους 40 θανατοποινίτες, μετατρέποντάς τες σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Τα 37 πρόσωπα των οποίων μείωσε τις ποινές ο Μπάιντεν έχουν καταδικαστεί από την αμερικανική ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Στις αρχές Δεκεμβρίου περισσότερες από 130 οργανώσεις, ανάμεσά τους η ACLU και η Διεθνής Αμνηστία ΗΠΑ, υπενθύμισαν στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ τη δέσμευση που είχε κάνει κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2020 κατά της θανατικής ποινής. Παράλληλα χαιρέτισαν το μορατόριουμ που επέβαλε τον Μάιο του 2021 η κυβέρνησή του στις εκτελέσεις καταδικασμένων από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Οι οργανώσεις αυτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για ένα “κύμα εκτελέσεων” μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

«Μειώνω τις ποινές 37 ανθρώπων από τους 40 που βρίσκονται στον διάδρομο των μελλοθάνατων (...) σε ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν.

