Ισραηλινοί στρατιώτες επέβαλαν την εκκένωση του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη βόρεια Γάζα και πολλοί ασθενείς, ορισμένοι με τα πόδια, έφθασαν σε ένα άλλο νοσοκομείο χιλιόμετρα μακριά στην Πόλη της Γάζας, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Το Ινδονησιακό Νοσοκομείο είναι ένα από τα λίγα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει, στο βόρειο άκρο της, μια περιοχή όπου η παρουσία του ισραηλινού στρατού είναι έντονη εδώ και σχεδόν τρεις μήνες.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως η επιχείρησή του γύρω από τρεις πόλεις της βόρειας Γάζας όπου βρίσκεται το νοσοκομείο --την Μπέιτ Λάχια, την Μπέιτ Χανούν και την Τζαμπάλια-- έχει στόχο μαχητές της Χαμάς.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι επιδιώκει να ερημώσει μόνιμα τη βόρεια Γάζα προκειμένου να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη, κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ.

Ο Μουνίρ αλ Μπουρς, διευθυντής του υπουργείου Υγείας στην υπό τη διοίκηση της Χαμάς Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός διέταξε τα στελέχη του νοσοκομείου να το εκκενώσουν χθες, Δευτέρα, προτού εισβάλει σε αυτό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν μέσα να φύγουν.

Είπε πως δύο άλλες ιατρικές δομές στη βόρεια Γάζα, τα νοσοκομεία αλ Άουντα και Καμάλ Αντουάν, υφίστανται συχνά επιθέσεις από ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν κοντά στο νοσοκομείο από χθες, Δευτέρα, δήλωσαν υγειονομικοί.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε πως η περιοχή είναι προπύργιο της Χαμάς.

"Το Καμάλ Αντουάν είναι στο κέντρο της πιο περίπλοκης μάχης στην Τζαμπάλια", είπε. "Είμαστε πολύ προσεκτικοί".

Τα στελέχη των τριών νοσοκομείων αρνούνται μέχρι τώρα να υπακούσουν στις διαταγές του Ισραήλ να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις τους ή να αφήσουν τους ασθενείς χωρίς φροντίδα μετά την έναρξη της νέας στρατιωτικής επίθεσης στις 5 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ λέει ότι διευκολύνει τη διανομή ιατρικών προμηθειών, καυσίμων και τη μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία στον θύλακα στη διάρκεια αυτής της περιόδου σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Χούσαμ Αμπού Σαφίγια, ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, δήλωσε ότι αντιστάθηκαν σε μια ένα εντολή του στρατού να απομακρύνουν εκατοντάδες ασθενείς, δήλωσαν συνοδοί τους και προσωπικό, προσθέτοντας πως το νοσοκομείο τελεί υπό συνεχή ισραηλινά πυρά που κατέστρεψαν γεννήτριες, αντλίες οξυγόνου και τμήματα του κτηρίου.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν αλλού στον θύλακα και υγειονομικοί δήλωσαν πως τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένου ενός μέλους της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, σκοτώθηκαν σε τέσσερα χωριστά στρατιωτικά πλήγματα στον θύλακα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

