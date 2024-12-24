Χαμηλώνει τους τόνους ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου αναφορικά με τη δήλωσή του περί επικείμενης συμφωνίας με τη Συρία για τον καθορισμό ΑΟΖ, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Νωρίτερα το τουρκικό μέσο TGRT Haber, επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, μετέδωσε ότι επίκειται συμφωνία της Άγκυρας με τη Δαμασκό για καθορισμό ΑΟΖ.

Ειδικότερα, ο Ουράλογλου δήλωσε ότι «θα συνάψουμε συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη συριακή διοίκηση. Εργαζόμαστε για ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές, οδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας στη Συρία. Θα ενεργοποιήσουμε τα αεροδρόμια».

Η δήλωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Αθήνας με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών να σχολιάζουν ότι τα σύνορα στην περιοχή είναι ευρωπαϊκά, τονίζοντας δε ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή δήλωση μαζί με την Αυστρία και την Κύπρο.

Σημείωναν ακόμη ότι πρόκειται για μεταβατική κατάσταση που δε νομιμοποιεί τον οποιονδήποτε να κάνει μία τέτοια συμφωνία ενώ τόνισαν ότι η Αθήνα παρακολουθεί το θέμα και είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Κύπρο και όλες τις γειτονικές χώρες, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ουράλογλου, ο οποίος, προέβη στη συγκεκριμένη δήλωση σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, είπε ότι «μια τέτοια συμφωνία θα επιτρέψει στις δύο χώρες να αυξήσουν την περιοχή επιρροής τους στην ενεργειακή εξερεύνηση», προσθέτοντας ωστόσο αργότερα ότι «οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο».

Η πρόοδος στη διαπραγμάτευση μιας θαλάσσιας συμφωνίας θα απαιτούσε μία σταθερή πολιτική εξουσία στη Συρία, διευκρίνισε ο Ουράλογλου.

Μια παρόμοια θαλάσσια συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 ενέτεινε τις εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Άγκυρας και της Ελλάδας.

Τουρκική αντιπροσωπεία στη Συρία για ενεργειακή συνεργασία

Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας θα μεταβεί στη Συρία «σύντομα», προκειμένου να συζητήσει ενδεχόμενη ενεργειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές ελλείψεις, όπως δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Άγκυρα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την ανοικοδόμηση της Συρίας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων.

Η τουρκική αντιπροσωπεία θα συζητήσει επίσης την ενεργειακή συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση και μια πιθανή βοήθεια της Τουρκίας στο θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η Τουρκία παρέχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρισμό σε ορισμένα τμήμα της βόρειας Συρίας όπου ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει τέσσερις φορές από το 2016.

Πηγή: skai.gr

