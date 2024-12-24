Συρία: Ο Αλ Σάρα «υμνεί» τον έτερο σύμμαχο της Τουρκίας - «Το Κατάρ θα έχει ενεργό ρόλο»

Το Κατάρ, έτερο σύμμαχο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, που επίσης στήριξε τους αντάρτες κατά του Άσαντ, υμνεί ο νέος Σύρος ηγέτης Αχμέντ αλ Σάρα. «Το Κατάρ θα έχει ενεργό και στοχευμένο ρόλο στη διαδικασία ανοικοδόμησης και ανάπτυξης της Συρίας», δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της νέας κυβέρνησης της Συρίας.



Το Κατάρ υπόσχεται ζωτική υποστήριξη για την αποκατάσταση των λειτουργιών του Διεθνούς Αεροδρομίου της Δαμασκού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών προσπαθειών του, σχολιάζει το πρακτορείο Ανατολή.



Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αφότου ο αλ Σάρα συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Χουλαΐφι, την πρώτη επίσημη επίσκεψη αξιωματούχου του Κατάρ στη Συρία εδώ και 13 χρόνια.



Ο Αλ Σάρα εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του για τη διαρκή υποστήριξη του Κατάρ στον συριακό λαό και την ακλόνητη στάση του μέχρι τη νίκη της επανάστασης ενάντια στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ».



Ανακοίνωσε ότι η Συρία εισέρχεται σε μια αναπτυξιακή φάση, με το Κατάρ να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης.



Αποκάλυψε επίσης ότι ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, προσκλήθηκε να επισκεφθεί τη Συρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.



Ο Σύρος ηγέτης σημείωσε ότι το Κατάρ έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να επενδύσει σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και των λιμενικών υποδομών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη της Συρίας και την περιφερειακή συνεργασία.



Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, από την πλευρά του, είπε ότι ο αλ Χουλαΐφι συζήτησε με τον αλ Σάρα τρόπους «ενίσχυσης των δεσμών, υποστήριξης της ανοικοδόμησης της Συρίας και αντιμετώπισης βασικών ζητημάτων όπως η επιχειρησιακή βοήθεια για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών του Κατάρ».



Ο Αλ Χουλαΐφι επιβεβαίωσε τη διαρκή δέσμευση του Κατάρ να βοηθήσει τον συριακό λαό στην οικοδόμηση ενός κράτους «βασισμένου στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου.



Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και της επίτευξης μιας ειρηνικής πολιτικής μετάβασης μέσω μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς ευθυγραμμισμένη με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Η συνάντηση υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες «για την προστασία των αμάχων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη εταιρική σχέση για τη σταθερότητα και την πρόοδο της Συρίας».



Ο Άσαντ, ο ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, κατέφυγε στη Ρωσία αφού οι αντικαθεστωτικές ομάδες κατέλαβαν τον έλεγχο της Δαμασκού στις 8 Δεκεμβρίου, τερματίζοντας την εξουσία του καθεστώτος του Κόμματος Μπάαθ που βρισκόταν στην εξουσία από το 1963.



Οι αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), των οποίων επικεφαλής είναι ο αλ Σάρα, κατέλαβαν σημαντικές πόλεις σε μια αστραπιαία επίθεση που διήρκεσε λιγότερο από δύο εβδομάδες.



Πηγή: skai.gr

