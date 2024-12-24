Ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), της ισλαμιστικής αντάρτικης ομάδας που ηγήθηκε της επίθεσης που ανέτρεψε τελικά το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, κατέληξε σε συμφωνία με άλλους ηγέτες των ανταρτών του συνασπισμού της για τη διάλυση των παρατάξεών τους και τη συγχώνευσή τους υπό το υπουργείο Άμυνας, ανέφερε η HTS σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Τρίτη στο Telegram σύμφωνα με την Washington Post.

Αν και οι λεπτομέρειες είναι λιγοστές ως προς το τι περιλαμβάνει η συμφωνία και ποιες ομάδες ανταρτών εμπλέκονται, ο ηγέτης του HTS Άχμεντ αλ-Σαράα έχει αναφέρει στο παρελθόν τον στόχο του να ενώσει όλους τους αντάρτες κάτω από έναν εθνικό στρατό. Ο Σαράα - ο de facto ηγέτης της Συρίας που είναι επίσης γνωστός με το ψευδώνυμό του, Μοχάμεντ αλ Γκολάνι - έχει περάσει τις ημέρες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ συναντώντας τους ηγέτες διαφόρων ομάδων.

«Η Συρία πρέπει να παραμείνει ενωμένη και πρέπει να υπάρξει ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και όλων των ομάδων για να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Σαράα στις 17 Δεκεμβρίου, προσθέτοντας ότι “όλοι θα υπόκεινται στον νόμο”.

Οι ομάδες ανταρτών που ενώθηκαν με την HTS για να νικήσουν τον Άσαντ ήταν ένα πολύπλοκο συνονθύλευμα μαχητών, υποστηριζόμενων κατά καιρούς από ξένες δυνάμεις που επικεντρώνονταν στη μάχη με διαφορετικούς εχθρούς - μερικές φορές και μεταξύ τους.

Η ένωση των ανταρτών κάτω από έναν εθνικό στρατό ήταν μεταξύ των υποσχέσεων που έδωσε ο Σαράα για να δείξει ότι η κυβέρνησή του θα συμπεριλάβει όλους τους Σύρους. Η HTS, η οποία παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και έχει ιστορικούς δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα, προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιοριστεί ως ισλαμιστικό κίνημα με έμφαση σε τοπικά ζητήματα και όχι στο υπερεθνικό τζιχάντ.

Ο Σαράα έχει συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής και της Δύσης τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει διεθνή νομιμοποίηση και ενώ οι παγκόσμιες δυνάμεις αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Συρία μετά την πτώση του Άσαντ.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.