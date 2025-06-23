«Ο φαύλος κύκλος του χάους πρέπει να τελειώσει», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, καλώντας «όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να φροντίσουν για αποκλιμάκωση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Εκφράζω την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Κατάρ που επλήγη από το Ιράν στο έδαφός του», πρόσθεσε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε «στενή επαφή με τις αρχές της χώρας και τους εταίρους μας στην περιοχή».

Παράλληλα, η Γαλλία προειδοποίησε για «κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης» στη Μέση Ανατολή μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, απευθύνοντας έκκληση άλλη μια φορά για «επιστροφή στις διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τελειώσει η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση για την οποία το Ιράν φέρει βαριά ευθύνη. Είναι ένας αέναος κύκλος βίας που θέτει την περιοχή ενώπιον του κινδύνου γενικευμένης ανάφλεξης, η οποία θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις μέχρι και στη χώρα μας», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

