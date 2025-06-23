Κατάρ: Η στιγμή της επίθεσης των ιρανικών πυραύλων στις αμερικανικές βάσεις

Τη στιγμή της επίθεσης των ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ φέρεται να δείχνουν βίντεο.



Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας πάνω από τη Ντόχα, μετά την επίθεση του Ιράν με πυραύλους, με στόχο πιθανότατα τη βάση αλ Ουντέιντ που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε έξι πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ και το Ιράκ, σύμφωνα με το Axios, την ώρα που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους της Τεχεράνης από περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις και εργοστάσια όπλων.

Ήχοι εκρήξεων ακούγονται πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητήσουν την απειλή της Τεχεράνης για αντίποινα κατά θέσεων αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει στις 20.00 ώρα Ελλάδος.

Panic in Doha mall during Iranian missile strike on U.S. forces in Qatar. pic.twitter.com/AjkqThSGBu — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

🚨 HAPPENING NOW: Air defenses seen activated over Doha, Qatar, after Iran fired a barrage of missiles at it, likely targeting the al-Udeid base used by U.S. forces pic.twitter.com/exG9nVGR1d — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2025

Air defense trying to shoot something down in Doha, Qatar pic.twitter.com/R81r1vvvsT — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) June 23, 2025

